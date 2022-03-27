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В Турции анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным
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Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын.
«Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни», – цитирует РИА «Новости» Калына.
Ранее Эрдоган заявил, что власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Также он заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции.
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Эрдоган: НАТО считает все методы против России бесполезными, кроме санкций
У подавляющего большинства лидеров стран альянса преобладает мнение, что против России действенны только санкции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания членов НАТО.
«У подавляющего большинства лидеров НАТО преобладает мнение, что методы, кроме санкций, бесполезны. Этот дух царит и в принятом итоговом документе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова турецкого лидера на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична.
Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоялся 24 марта. Участие в саммите принял президент США Джо Байден.
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».
Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.
Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Эрдоган объяснил отказ Турции присоединиться к санкциям против России
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Власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО. Его слова приводит издание «Хюрриет».
«С точки зрения санкций мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС «Аккую». Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, он отвечает: «Вы правы». Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», – передает слова турецкого лидера ТАСС.
Эрдоган также заявил о планах в конце этой недели или в начале следующей обсудить с президентом России Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе.
Между тем, по словам президента, Анкара и Москва ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере.
«Наш министр культуры и туризма продолжает очень усердно работать и вести переговоры со всеми странами по этому вопросу, мы также продолжаем вести переговоры со всеми регионами, будь то Россия, Украина или Польша. Они, особенно [президент РФ Владимир] Путин, сказали, что не будут мешать туристическому сектору, будут его поощрять и не будут чинить препятствия своим гражданам для поездок в Турцию. Кроме того, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях, то есть своими национальными валютами. Мы уже предлагали это России, мы говорили, что можно это сделать в рублях и турецких лирах. Теперь наша правота полностью доказана, и они говорят, что могут это делать», – сказал Эрдоган.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции.
Посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на La Stampa
Посол России в Италии Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за провокационной публикации в местной газете La Stampa.
Разов заявил, что «22 марта в газете La Stampa была опубликована авторская статья, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России», передает ТАСС.
«В уголовном кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Я, как находящийся на территории Италии гражданин России, подал заявление в римскую прокуратуру с просьбой внимательно, объективно и беспристрастно разобраться в этом деле», – подчеркнул дипломат.
До этого телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД резко раскритиковал главу Госдепа Энтони Блинкена за оправдание оскорблений со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир.
Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — провел параллель Путин.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.
«Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — подчеркнул президент.
Говоря о культуре отмены, Путин указал, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну.
«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — констатировал Путин.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.
Политолог оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины
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«Им придется собраться за одним столом, причем с участием России, и договориться на многостороннем уровне. Иных вариантов нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Киев предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.
«Интересно, что в этом списке нет Польши. Мне кажется, официальный Киев не расценивает Польшу как серьезного игрока в сфере безопасности. Кроме того, большая часть стран из этого списка обладает ядерным оружием. Почему там оказалась безъядерная Турция? Возможно, Зеленский рассматривает Эрдогана как явного сторонника Украины, а во-вторых, Турция – это вторая армия НАТО после США», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Что касается того, согласятся эти страны на предложения Киева или нет – здесь надо смотреть на то, о каком уровне гарантий идет речь. Власти Украины боятся повторения истории с Будапештским меморандумом, который на деле оказался всего лишь декларацией о намерениях. Теперь же официальный Киев хочет видеть документ с юридическими обязательствами. А такие договоры, как правило, предусматривают ратификацию на уровне парламентов, что затрудняет их принятие», – добавил политолог.
«Также речь могла бы идти о «пакетной сделке», когда все страны-гаранты собираются вместе с Россией и договариваются на многостороннем уровне о гарантиях безопасности. Там же могут быть учтены вопросы мониторинга, верификации и иных проверок военных объектов на территории Украины, включая концентрацию войск. Там же должны быть учтены встречные гарантии для России и Донбасса», – пояснил эксперт.
«Поэтому здесь все зависит от желания украинских властей и готовности других держав учесть интересы России и соответствовать ожиданиям Москвы. Мало ли, чего еще захотят в Киеве? Вдруг они в итоге захотят подписать с Вашингтоном документ по типу Договора безопасности между Японией и США, который подразумевает размещение американских баз на территории страны? На это никто не пойдет», – заключил Кортунов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией о гарантиях безопасности. Среди прочего дипломат рассказал, что обсуждается только этот вопрос, а остальное – часть переговоров между Москвой и Киевом. По словам Кулебы, все страны положительно отнеслись к идее, однако итогового решения пока нет.
«Если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба El Pais.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в первую очередь Киеву необходимо получить гарантии безопасности, а затем на референдуме будет поднят вопрос Донбасса и Крыма.
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Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.
Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.
Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.
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Эрдоган обсудил с Зеленским итоги саммита лидеров НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию на местах, а также ход переговоров Москвы и Киева, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Зеленский позже сообщил, что обсудил с турецким коллегой итоги саммита НАТО, а также стороны обменялись оценкой «текущих дипломатических усилий». Еще одной темой разговора стала угроза продовольственного кризиса.
Напомним, в ходе состоявшегося 24 марта заседания НАТО Владимир Зеленский призвал страны вводить больше санкций против России, а также попросил военную помощь без ограничений.
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Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой
Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина.
«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент.
Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.
По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
«Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.
Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию.
Турция подтвердила обнаружение мины в Босфорском проливе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца.
«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Мы поговорили по этому поводу, как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», – уточнил Акар, передает РИА «Новости».
В Главном управлении береговой безопасности страны заявили, что Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину. Неизвестный объект обнаружили рыбаки в проливе Босфор. По данным местных СМИ, объект внешне напоминал мину.
Напомним, 19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья, так как они оторвались от тросов.
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Путин назвал уникальное качество российского народа
Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и делать выводы, а национальный характер заставляет россиян принимать все близко к сердцу, идя на помощь другим, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.
«Российская культура всегда обращена к человеку. Все лучшие, ставшие классикой, произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы», – приводит ТАСС слова Путина.
По мнению главы государства, неудивительно, что в российском национальном характере есть такая черта, как «принимать близко к сердцу», «обостренно чувствовать чужую боль и несправедливость, способность искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается».
«Отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», –
По оценке Путина, это уникальное качество «надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы».
Ранее Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации – в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», – подчеркнул глава государства. «Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что росгвардейцы, «проявляя личный героизм, грамотно, четко решают все поставленные сложнейшие задачи». «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии России. <...> Хочу сказать вам «спасибо» – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», – обратился к глава государства к бойцам, командирам, всему личному составу и ветеранам Росгвардии. Российский лидер пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 27 марта отмечают свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, 5 апреля 2016 года указом президента РФ на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии России. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
В ведомстве отметили, что войска Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тыс. различных боеприпасов», – сказали в пресс-службе.
Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. Только в прошлом году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тыс.массовых мероприятий во всех регионах страны.
Кроме того, под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплексов, предприятия ядерной и химической промышленности.
Также сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, в 2021 году более 1,4 млн раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».
Сегодня подразделения войск национальной гвардии России выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.
«Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС», – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.
Ранее Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.