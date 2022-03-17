Эксперт: Украина размещает военных в детских садах, чтобы потом обвинить Россию

Украинские военные специально размещаются в детских садах и других социальных объектах, чтобы потом переложить вину за их разрушение на российскую армию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях видео про «тихий час» бойцов ВСУ и теробороны в детском саду.

«Размещение военных в детских садах и прочих социальных объектах – это известный прием, – говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Это британский стиль, известный по медийной подсветке войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Желательно, чтобы социальные объекты были знаковые и были связаны с детьми. Когда в кадре оказывается школа, больница или какой-нибудь театр, все это усиливает эмоциональное восприятие».

Он поясняет, что после того как военных выбивают из подобных объектов, «появляется видеоряд, как «русские злодеи» якобы бьют по детскому саду». Сейчас по соцсетям распространяются видео, на которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и члены территориальной обороны обустраивают позиции в социальных объектах, детских садах и школах. В одном из роликов видно, как военные в полном обмундировании и с оружием устроили себе «тихий час» в дошкольном учреждении.

Как считает Мартынов, после того, как эти украинские подразделения отступят или будут уничтожены, у Владимира Зеленского появится очередной повод пожаловаться западным партнерам и обвинить российских военных. «Все это делается для западного обывателя, чтобы произвести на него впечатление. Эти приемы переворачивают все с ног на голову», – пояснил политолог.

Запад обладает большим опытом по использованию подобных манипуляций эмоциями и общественным сознанием, добавляет собеседник. «Сейчас бытует мнение, что Россия проигрывает информационную войну. Это не мы проигрываем, а Запад продолжает в своем стиле дурачить миллионы людей, в первую очередь собственных граждан. В нашу сторону тоже долетает. Я имею в виду некоторых излишне экзальтированных граждан, которые критически относятся к собственному государству и готовы принимать на веру все, что увидят или прочтут в соцсетях и прочих западных источниках», – подчеркнул Мартынов.

Эксперт убежден, что чем быстрее российскими военными будут достигнуты цели в ходе спецоперации на Украине, тем лучше. «Украина по-прежнему представляет угрозу нашим границам и гражданам, хотя уже и в меньшей степени. Президент Зеленский и его окружение – это военные преступники. И от того, что они действуют по сценарию, написанному людьми за кадром, совершенно не извиняет их. Киевские власти в пиар-угаре и за деньги готовы сжечь собственную страну в угоду чужим геополитическим интересам. Но отвечать им все равно придется», – уверен Мартынов.

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