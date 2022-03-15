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Боевики «Азова» обстреляли машину с покидавшими Мариуполь людьми
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Боевики украинского националистического полка «Азов» обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из Мариуполя, поделилась пострадавшая местная жительница.
По ее словам, она с мужем и двумя детьми находились в автомобиле, когда по ним открыли огонь на поражение.
«Мы хотели вернуться уже назад, но начали стрелять. С двух сторон. Украинцы. Батальон «Азов» стрелял. Мы были на гражданской машине. На ней было написано «Дети». Белые веревки. Тряпки висели. Начали стрелять сильно. Сначала не попали и не ранили. А потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: «Не стреляйте, пожалуйста! Дети раненые! Ранило детей!» И жену, кричит, ранило, пожалуйста, не стреляйте», – передает РИА «Новости» ее слова.
Очевидец произошедшего вспомнила, что боевики собирались выстрелить в машину из крупнокалиберного оружия. «Они достали такую большую... Не знаю что это... Хотели из нее в машину выстрелить. Я взяла детей, вывела на дорогу, чтобы показать – пожалуйста, не надо, дети. Я кричала, и дети кричали», – рассказала собеседница агентства Елена.
Женщина добавила, что боевики подозвали их и спросили, куда они направляются и знают ли, кто там находится.
«Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя и жену твою положим здесь, а детей заберем!» Дети плакали сильно, просили: «Не стреляйте!» Они сказали: «Быстро идите туда!» – и показывают в сторону Сартаны. «Мы вам время даем! Бегите!» Как к нелюдям к нам. И мы пошли, бежали», – рассказала женщина.
Тем временем украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка.
А в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом
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«В появлении лидера Чечни на Украине есть символический, политический и военный смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
«Кроме того, в определенной степени это и исторический момент, предполагающий захват руководства нацистов, включая советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Поэтому в данном случае здесь есть символический, политический и военный смысл присутствия главы Чечни непосредственно в боевых порядках войск накануне вхождения в Киев», – пояснил эксперт.
«Что касается сроков и планов взятия столицы Украины, то любые рассуждения здесь лишены смысла. Для этого необходимо владеть полной информацией. А лидер Чечни говорит о том, что как только последует приказ о штурме города, так чеченский полк и войдет туда», – отметил Коротченко.
По его словам, чеченский спецназ в составе Росгвардии и военизированные формирования республики – это хорошо подготовленные и мотивированные военнослужащие, обладающие всем необходимым опытом для выполнения поставленных задач, особенно – в условиях городских боев. «А кто и на каких позициях находится – знают конкретные командиры на местах. Однако все мероприятия спланированы и будут реализованы в положенные сроки», – заключил собеседник.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он. Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов записал видео, где заявил, что находится с 5 тыс. бойцов под Мариуполем, а также предложил бандеровцам сдаться или застрелиться.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
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Предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не озвучивается», – ответил он на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания операции.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – передает слова Пескова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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Юрий Подоляка: «Иностранный легион» сбежал с Украины в Польшу
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«Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка. В этом заключается разница между наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются храбро и зачастую до конца», – сказал украинский блогер и политолог Юрий Подоляка. Ранее ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.
«Вчера в течение двух минут жители некоторых сел Волыни наблюдали одновременный пролет семи крылатых ракет «Калибр» и предположили, что они летят на Киев. Но спустя несколько минут они ударили по Яворовскому полигону. Примечательно, что большая часть из погибших и пострадавших – это представители иностранного легиона ВСУ», – сказал украинский политолог Юрий Подоляка на своем YouTube-канале.
По его словам, численность этого подразделения в ближайшее время планировалось довести до 2,5-3 тыс. человек, то есть – в планах было создать полноценную бригаду и бросить ее на линию фронта. «Интересно, что основная часть наемников прибыла на базу за несколько часов до российского удара. Они уже успели сообщить своим родным, друзьям и подписчикам в соцсетях: «Мы добрались, сейчас освоимся и пойдем воевать с Россией». А через несколько часов выжившие писали уже с территории Польши: «Все, мы возвращаемся домой», – отметил эксперт.
Кроме того, должностные лица, курировавшие создание иностранного легиона ВСУ, сообщили, что формирование подразделения временно приостановлено, правда, не назвав причину. «Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка, к которой западные добровольцы оказались не готовы. Первый же удар показал, кто они на самом деле», – сказал политолог.
Аналитик также обратил внимание на резкий контраст между иностранными наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются очень храбро и зачастую до конца. «Это лишний раз доказывает, что украинцы – не европейцы. У русских и украинцев одна ментальность, которую Запад упорно пытается расколоть на части», – подчеркнул Юрий Подоляка.
Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков, добавив, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Стоит отметить, что во время российского ракетного на Яворовском полигоне находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ. The New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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СМИ: США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией
Введение эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа к международным морским путям, а также новые ограничения в сфере экспорта рассматриваются в качестве возможных мер в отношении России из-за операции на Украине, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо.
Тайуш написала, что якобы США рассматривают новые санкции в отношении России, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций. Также США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям, передает ТАСС.
По ее словам, Адемейо заявил в интервью, что эти предложения «находятся на столе». В эфир полная версия интервью Адемейо пока не выходила. В опубликованном фрагменте чиновник в ответ на вопрос, рассматриваются ли перечисленные шаги в качестве возможных дальнейших действий, заявляет, что в соответствии с указаниями президента Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику и продолжит это делать в том числе за счет введения экспортного контроля и мер в отношении представителей российской элиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.
До этого Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Появилось видео высадки российских военных на базе под Бердянском
Российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
По словам корреспондента, на базе также присутствует технический персонал для того, чтобы понять, что делать с брошенными украинскими катерами. Видео опубликовано в Telegram-канале Газдиева.
Ранее сообщалось, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск.
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МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья
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Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.
«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.
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Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
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Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
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Минобороны отомстит за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины
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Вооруженные силы России примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», – цитирует его ТАСС.
В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
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Три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения. Отмечается также, что они не были частью подразделений «иностранного легиона», проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне, пишет РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы знают места нахождения зарубежных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.
Конашенков также отмечал, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной
Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.
Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».
При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.
Напомним, Мариуполь окружен войсками России и ДНР. Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах.
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СМИ: В Мелитополе армия РФ выкупает розданное населению Киевом оружие
Российские военные продолжают в Мелитополе выкуп у местного населения оружия, выданного киевскими властями.
Местные жители приносят новые автоматы и винтовки, а также патроны к ним. Многие стволы в масле, сообщает РИА «Новости».
«За ствол местный житель получает от 50 до 100 долларов. Многие охотно идут на это, так как понимают, что оружие – не игрушка и гораздо безопаснее от него избавиться. А безопасность гораздо лучше обеспечим мы, профессиональные военные», – заявил агентству представитель ВС России.
Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем.
Сразу после начала российской операции на Украине украинский режим начал творить совершенно беспрецедентные вещи. Одной из них стала бесконтрольная раздача автоматического оружия населению.
В Минобороны заявили об уничтожении склада боеприпасов на территории завода «Антонов»
Высокоточным оружием нанесен удар по объектам инфраструктуры, на территории завода «Антонов» уничтожен склад боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также рассказал, что выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь, сообщает ТАСС.
«Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь», – заявил Конашенков.
По его словам, также был уничтожен склад боеприпасов. «Кроме того, на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск», – добавил он.
Вооруженные силы России примут меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, осуществляющих производство вооружений, сообщил Конашенков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Стало известно о кассетном заряде в выпущенной по Донецку украинской «Точки-У»
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В использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У», есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.
«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится заявлении народной милиции.
По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районе улицы Университетская и бульвара Шевченко.
По словам Пушилина, среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети.
«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.
«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР.
Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.
«По состоянию на 12.22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает, что среди госпитализированных в Республиканский травматологический центр пострадавших есть пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, «у всех минно-взрывные травмы».
Агентство сообщает со ссылкой на Минздрав, что в больницы доставлено 23 пострадавших, в том числе один ребенок.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У».