В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину

|
6 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 15:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
Разделы
Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим.
Подробности...
Украина на уровне государства пытается забыть о годах своей подлинной независимости. Ее современная политическая история привязана к моменту «российской агрессии», которая якобы ни того ни с сего началась восемь лет назад.
Подробности...
Вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее.
Подробности...
В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...
На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.
«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе... Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Американский эксперт назвал единственный сценарий начала войны между Россией и Украиной
|
|
Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Саймс сообщил, что в конце 2021 года говорил с представителями политической элиты России. Те заверили Саймса, что Москва не планирует «вторжение». Он сообщил, что «не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены». По его словам, «в Москве все собеседники отрицают такую возможность». Однако, заверил Саймс, «если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», передает РИА «Новости».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
|
|
Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
|
|
По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
-
Белоруссия начала рассматривать Украину как угрозу безопасности
|
|
Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что прежде Белоруссия «не рассматривала южное направление как угрозу». Однако сейчас, «исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки», Минск «вынужден рассматривать в том числе и южное направление», прежде всего, «для защиты южных границ Союзного государства», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проходят масштабные учения с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.
Напомним, на юге Белоруссия граничит с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев
УЕФА направлено требование открыть дисциплинарное расследование в связи с поведением украинских болельщиков на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, сообщил Российский футбольный союз.
В пятницу россияне в Нидерландах обыграли украинскую команду. Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских футболистов. Организаторы несколько раз обращались к украинцам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения, передает ТАСС.
РФС потребовал «открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины». Указывается, что «оскорбительные высказывания» украинских болельщиков «носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан».
Подчеркивается, что регламент турнира возлагает ответственность за поведение болельщиков на национальные ассоциации. РФС «обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов».
Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата. Финальный матч между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Команда Украины встретится с испанцами в игре за третье место.
Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной
Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. «Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».
Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова назвала Deutsche Welle машиной пропаганды НАТО
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной, заявила о том, что таблоид Bild перешел границы морали и этики, а также призвала Госдеп выпустить доклад про фейки Bloomberg.
«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя – натовская пропагандистская машина в действии», – заявила Захарова в Telegram.
В эфире YouTube- канала «Соловьев Live» она также рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве. «А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает», – сообщила представитель МИДа. Она уточнила, что из «Германии – один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция». «16 – как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle.
Кроме того, Захарова задалась вопросом, «когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg?». Также она прокомментировала публикацию Bild о якобы имеющемся «плане» России по присоединению Украины. Захарова сказала: «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров».
«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», – заявила Захарова, указав на «Bild с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину».
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами».
Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей
Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».
«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.
Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Зеленский обратился к заболевшему COVID-19 после визита в Киев Эрдогану
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.
«C сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган», – подчеркнул политик в Twitter.
Зеленский пожелал президентской чете Турции «быстрого и легкого выздоровления».
В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние Эрдогана и его жены Эмине, заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19, хорошее. Он подчеркнул, что заболевание не мешает работе главы государства.
«В этот период, когда «Омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», – написал Коджа в Тwitter.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Британия отправила на Украину более 100 элитных спецназовцев в роли военных советников
|
|
Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» России в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.
В качестве военных советников на Украину отправлены представители элитных подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа, сообщает Mirror.
В статье поясняется, что британские военные будут помогать обучать украинский спецназ тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсионным работам. Отмечается, что Британии удалось развернуть такое большое количество сил в восточноевропейском регионе в связи с тем, что основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Депутат Рады обвинил Запад в геноциде украинского народа
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что режим, находящийся под контролем западных стран в течение восьми лет, сумел сломить дух украинского народа.
«Механизм отлажен до мелочей, кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны», – написал он в своем Telegram-канале.
Кива считает, что Запад устроил на Украине настоящий геноцид, позволив нацистам безнаказанно творить беспорядок и разворовывать страну. По его словам, теперь украинцы молчат и сидят по домам, «пропитанные страхом».
Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии.
США и Австралия обсудили Украину и «российскую агрессию»
Состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Австралии Питера Даттона, они обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
Кирби заявил, что руководители военных ведомств США и Австралии «подтвердили решительную поддержку Украины перед лицом российской агрессии». Стороны подчеркнули «важность защиты мирового порядка, основанного на правилах», передает ТАСС.
Также обсуждался «широкий круг вопросов, стоящих перед союзом США и Австралии». Остин и Даттон рассмотрели «вызовы безопасности», а также отметили необходимость сотрудничества «для обеспечения свободы в Индо-Тихоокеанском регионе». Стороны «провели обзор прогресса, сделанного в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS». Кроме того, была подчеркнута важность «трехстороннего сотрудничества с Японией».
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз обстреляли Донбасс, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило шесть раз», – цитирует РИА «Новости» его слова.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатометы, стрелковое оружие, было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.
-
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Минобороны Германии исключила поставки оружия Украине
Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе «Функе».
«Правительство ФРГ уже давно – и в предыдущие легислатурные периоды – придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», – цитирует Ламбрехт ТАСС.
По ее словам, отсылка к тому, что Германия предоставляла его курдам на севере Ирака, не выдерживает критики. «Это была совершенно другая ситуация», – считает министр. Она добавила, что «там убивали и продавали в рабство людей», а у правительства ФРГ не было вообще стороны – контрагента, с кем можно было бы вести диалог для решения проблемы.
«Во время конфликта на Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия – НАТО и в нормандском формате. Поэтому наша задача сейчас – деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем», – подчеркнула Ламбрехт, напомнив о предоставлении Киеву 5 тыс. военных касок и той помощи, которую уже оказывает Украине Федеративная Республика.
В то же время министр не исключила, что Германия в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву. «В принципе готовы силы для подкрепления, мы сейчас обсуждаем с Литвой, что конкретно имело бы смысл. Каждый в НАТО может на нас положиться», – уточнила она.
Одновременно глава Минобороны подчеркнула, что вопрос вступления Украины в альянс «сейчас даже не находится на повестке дня».
Ламбрехт также снова пригрозила России «серьезными последствиями» в случае нарушения территориальной целостности Украины. «Здесь обсуждаются все варианты [санкций]», – резюмировала она.
-
Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|