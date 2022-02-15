Ургант предложил перенести «войну» с Украиной ради Валиевой

Телеведущий Иван Ургант пошутил о предполагаемой на Западе дате «вторжения» России на Украину, предложив перенести «войну», чтобы она не совпала с выступлениями фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде.

«А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го – война, 17-го – произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты», – сказал он в программе «Вечерний Ургант».

Затем он задался вопросом, на какой срок «перенести войну», и пришел к выводу, что все равно получается неудобно: «Там дальше весна, 8 марта, Великий пост…». В этой связи Ургант пришел к выводу, что «войну» следует отложить «лет на семьсот», чтобы дождаться, когда на Землю прилетят марсиане.

«Объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», – заключил телеведущий.

Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.

В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.