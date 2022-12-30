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В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Премьер: Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом мирного договора по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит усилия по достижению мира на Украине, добавив, что планирует совершить поездку в Киев в феврале до первой годовщины начала спецоперации.
По ее словам, необходимо работать над мирным урегулированием, но сейчас нет значительных сигналов.
«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]», – передает ТАСС слова Мелони.
Она провела два дня назад телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого пригласила его в Рим. Также премьер-министр добавила, что считает необходимым продолжить оказывать поддержку Украине.
Ранее бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву.
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Истребительной авиацией ВКС России возле Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 ВСУ. А недалеко от населенных пунктов Орловка и Суворов Донецкой народной республики (ДНР) сбиты два вертолета Ми-8, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты семь украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Пшеничное, Кошелевка, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), Кирилловка ДНР и Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» у населенных пунктов Попасная ЛНР, Тарасовка и Переможное Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала СВО уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотник, 399 ЗРК, 7296 танков и других бронемашин, 953 боевые машины РСЗО и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.
Профессор в США указал на деталь, знаменующую провал Вашингтона на Украине
США не до конца понимают угрозу провала на Украине в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью Foreign Policy.
По словам эксперта, поддерживая Киев в надежде на наилучший исход, Вашингтон недооценивает вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных будет все хорошо, а вот украинские войска столкнутся с проблемами, передает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта.
Профессор заявил, что в 2023 году Украина столкнется с новыми разрушениями, но Уолт не исключил и проведение мирных переговоров, но не считает, что они приведут к результату. Происходящее он назвал затяжным и болезненным тупиком для обеих сторон.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Немцы заметили изменение в поведении Зеленского после поездки в США
Читатели немецкой Welt заметили изменение в поведении Зеленского после возвращения из Вашингтона
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде о том, что Запад «перестал бояться Россию».
Так, комментаторы отметили еще «более возросшую манию величия», а также то, что «Зеленский живет в параллельной вселенной», передает РИА «Новости».
Также пользователи задались вопросом, может ли украинский президент говорить за весь Запад.
Другой читатель подметил, что «Зеленскому лучше думать о том, что у России еще достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб».
Комментаторы отмечают, что «ничто так не раздражает, как систематическое использование термина «страх» для контроля над населением на Западе».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод.
Российские военные за сутки уничтожили до 200 украинских военных на четырех направлениях
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Ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Кисловки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы более 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожены до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, в результате были заняты новые выгодные рубежи. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре машины пехоты, три бронемашины.
Активными действиями российских войск на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Владимировка, Сладкое, Великая Новоселка Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
Также в районах Времевки ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
Ракетными войсками поражены четыре пункта управления ВСУ в районе Херсона и населенных пунктов Новоосиново, Купянск Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах. Возле населенных пунктов Артемовск и Северск ДНР, Степное Запорожской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы у Кругляковки Харьковской области уничтожены две американские артиллерийские системы М777. Недалеко от Константиновки ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS. В городе Северске ДНР уничтожена гаубица «Мста-Б», а возле Ивановки ДНР и Орехова Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в Минобороны.
Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
Перуанские шаманы заявили, что конфликт на Украине завершится к августу 2023 года
Шаманы в Перу назвали дату окончания конфликта на Украине, это произойдет к августу 2023 года, передает Reuters.
Предсказание шаманов было сделано во время проведения новогоднего ритуала, для которого использовались цветы, благовония, змея, а также фотографии президентов России и Украины, передает Reuters.
Между тем астролог Сергей Безбородный считает, что прогнозы перуанских шаманов об окончании конфликта в августе не вызывают доверия. По его словам, точность их предсказаний вызывает сомнение, потому что нельзя знать, какими методами они пользуются при вычислении даты, передает радио Sputnik.
Он заявил, что астрологические выводы можно перепроверить, потому что прогноз сделан на основании расположения планет, а видениям шаманов доверять нельзя.
По прогнозу Безбородного, окончания конфликта на Украине не стоит ждать в 2023 году, но будут серьезные и острые моменты в течение года.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью на Первом канале заявил, что Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше.
Глава МИД пояснил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Минобороны Белоруссии рассказало подробности падения украинской ракеты
Украинская ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, сообщили в Минобороны России.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «кратчайшим путем к миру»
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру»
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Поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине быстро приведут к перемирию, к такому умозаключению пришел генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. Столтенберг считает, что Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться на мирные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Столтенберг дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», – отметил он.
К совершенно другому выводу ранее пришел бывший главком НАТО генерал США Уэсли Кларк. Он заверил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО.
В ЛНР задержали женщину по подозрению в передаче Киеву данных о передвижении российских войск
В Луганской народной республике российские спецслужбы задержали жительницу освобожденного Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники РФ, сообщил в силовых структурах ЛНР.
Источник сообщил, что переданные подозреваемой данные ВСУ могли использовать для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Ранее ФСБ России задержала в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области граждан РФ и Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ и ВСУ.
Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», который ранее раскритиковали журналисты и правозащитники.
На сайте Зеленского документ «проект закона про медиа» получил статус «возвращен с подписью президента», передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали украинские депутаты. Согласно закону, власти получат право штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им не понравится информационный контент.
По словам украинского депутата Николая Княжицкого, такой закон вернет Украину в советское время, когда было только государственное телевидение или «Центральное телевидение».
Единогласным регулятором средств массовой информации станет Национальный совет по теле- и радиовещанию, который получит широкие полномочия.
Национальный союз журналистов Украины выступил против законопроекта. Утверждается, что Нацсовет не является независимым регулятором, так как половину этого органа назначает президент, а другую половину – парламент. Украинский закон о медиа также запрещает все телеканалы и другие медиаресурсы России.