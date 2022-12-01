В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист

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1 декабря, четверг | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист
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В Люберцах врачи достали из щеки 51-летней пациентки глиста длинной 12 сантиметров, паразит появился в теле женщины после укуса комара, сообщили в Минздраве Московской области.
Женщина обратилась к медикам с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки, у нее заподозрили доброкачественную опухоль, была назначена операция.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев рассказал, что при надрезе в тканях был обнаружен гельминт, чья жизнедеятельность вызвала воспаление, а его движение – зуд, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам хирурга, это первый подобный случай за 10 лет его практики. Выяснилось, что глист появился в организме после укуса комара, инфицированного гельминтозом, носителями которого являются домашние животные.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.
Ранее врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева предупредила, что в недостаточно обработанных мясе и рыбе могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.
На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области
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«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.
«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».
«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.
Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.
Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.
Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.
Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.
Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант – со стороны Очакова. Но атака была отражена.
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Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии
Востоковед Семенов: Турецким военным угрожает опасность на севере Сирии
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Турецкие патрули оказались под угрозой обстрелов. В целом же складывается ощущение, что Вашингтон специально нагнетает обстановку в регионе, провоцируя Турцию на наземную операцию, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя выход Анкары из совместного с Россией патрулирования в Сирии.
«После того как Эрдоган заявил о том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства по «Сочинскому меморандуму», прекращение Турцией совместного патрулирования было ожидаемым. Россия поступала аналогичным образом в Идлибе, когда Анкара не выполняла свои обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее под контроль российских и турецких военных», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Другое дело, что тогда серьезно стоял вопрос безопасности – против совместных патрулей неоднократно совершались теракты. Но в целом ситуации схожи. Когда Турция заявила о намерении действовать жестко против курдских отрядов самообороны, над ней нависла угроза нападения со стороны курдских боевиков», – подчеркнул собеседник.
Вместе с тем эксперт уверен в том, что Вашингтону невыгодна турецкая наземная операция. «Если в конфликте как основная сила будут задействованы какие-то местные группировки, у США не будет проблем нанести по ним удары. Но если там будут представлены именно турецкие вооруженные силы, то Штаты воздержатся от противостояния», – отмечает он.
«В противном случае связи Анкары и Вашингтона будут полностью разорваны. И тут возникает вопрос, насколько США готовы к такому исходу событий. Особенно учитывая, что в планы Турции не входит полное уничтожение леворадикальной курдской автономии в Сирии. Эрдогану важно лишь занять полосу безопасности в 32 км от границы государства», – акцентирует Семенов.
Собеседник также напомнил, что большая часть курдских формирований фактически подчиняется США. «Белому дому наиболее выгодно убедить курдов просто оставить эту землю. Почему до сих пор этого не сделано, непонятно. Вероятно, Байден целенаправленно идет на нагнетание обстановки», – предполагает он.
«Мы также видим, что курды вновь попросили Москву о помощи. Но у нас нет никакой необходимости ввязываться в это. Их диалог с Дамаском ведется уже порядка пяти-семи лет. Курды не то что пытаются усидеть на двух стульях, они находятся под «зонтиком безопасности» США», – уверяет эксперт.
«Лидерам леворадикальных курдских формирований надо дать понять, что им надо полностью перейти под контроль Дамаска, чтобы стал возможен диалог по их интеграции в состав сирийских вооруженных сил. Иного выхода нет. Если же мы решим их поддержать, что они будут использовать Москву и Дамаск в своих узких целях, при этом оставаясь под контролем США», – настаивает собеседник.
«Кроме того, подобная поддержка курдов Москвой может вызвать у Анкары воспоминания о 1998 годе, когда Дамаск приютил Абдуллу Оджалана, и чуть было не дошло до прямого столкновения Турции и Сирии. Сейчас же, если турецкая операция выведет курдов из-под контроля Штатов, то у них не останется никакого другого варианта, кроме как снова обратиться к России и Сирии», – заключил Семенов.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в республике. При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается.
Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики.
Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне. Напомним, ранее Анкара отвергла соболезнования Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски.
В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США признают право Турции на самооборону. «Турция продолжает страдать от террористических атак как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак», – приводит его слова РИА «Новости».
Во вторник также стало известно, что курдские «Силы демократической Сирии» обратились к России с просьбой стать посредником в переговорах с властями Сирии. Отмечается, что СДС хотят заключить с Дамаском «соглашение о координации действий» для защиты территории. Также сообщается, что российская сторона на встрече с курдами «представила условия Турции», которые курды отвергли. В СДС посетовали, что США хоть и выступили против турецкой военной операции, но «серьезных» мер не приняли.
Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо.
Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.
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Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Минобороны: Террористы собрались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Генерал-майор ВС РФ Егоров: Террористы планируют ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим и позициям ВС Сирии в Идлибе
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Террористы «Джебхат Ан-Нусра*» (организация запрещена в РФ) планируют нанести удары с беспилотников по российской авиабазе Хмеймим и позициям правительственных сил Сирии в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Как сообщил генерал, по информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики запрещенных в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* («Джабхат ан-Нусра»*) планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб, передает ТАСС.
Генерал также сообщил, что в населенных пунктах Нахлая (10 км южнее Идлиба) и Джиср-эш-Шугур (30 км юго-западнее Идлиба) боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчетов для запуска беспилотных летательных аппаратов.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
В минувшее воскресенье командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и бронетехнику на север провинции Алеппо для отпора ВС Турции. Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии.
Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.
В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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«Союз» с военными спутниками стартовал с космодрома Плесецк
Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили в оборонном ведомстве.
В министерстве сообщили, что 1 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник стартовавшая с Плесецка ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Еще один пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны состоялся 2 ноября.
Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Россия обвинила Польшу в грубом нарушении обязательств ОБСЕ
Постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Польшу в политической цензуре и грубом нарушении обязательств организации
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Решение Варшавы аннулировать аккредитацию журналистов ТАСС и РИА Новости на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Польше является вопиющим актом политической цензуры и грубым нарушением обязательств ОБСЕ, говорится в комментарии российского постпредства при международной организации.
Российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале опубликовало комментарий постпредства РФ при ОБСЕ, в котором подчеркивается, что польские организаторы, аннулируя аккредитацию журналистов РИА Новости и ТАСС на СМИД ОБСЕ в Лодзи, демонстрируют полное пренебрежение свободой слова.
Москва назвала решение Варшавы вопиющим актом политической цензуры и грубым нарушением обязательств ОБСЕ, потребовав скорейшего восстановления аккредитации российских корреспондентов на СМИД ОБСЕ в Польше и решительной реакции со стороны представителя международной организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру.
Напомним, в середине ноября Польша отказала России в выдаче виз делегации для участия в сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ в Варшаве. В середине октября Россия обвинила Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в ОБСЕ в угоду собственным интересам.
Посольство России обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
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Заявления главы латвийской дипмиссии Эдгарса Ринкевичса о возможности Киева наносить удары по аэродромам России и складам ракет являются провокацией к развязыванию широкомасштабной войны, заявили в посольстве России в Риге.
В Telegram-канале дипмиссии подчеркивается, что заявления Ринкевичса более похожи на призывы оголтелого военного эксперта. Так, в дипмиссии отметили, что лозунги «не бояться эскалации» и «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России» кроме как провоцированием широкомасштабного конфликта не назовешь.
Кроме того, в дипмиссии отметили, что этим шагом министр только продемонстрировал «марионеточную сущность киевского режима», который не сделает и шага без одобрения западных покровителей.
В посольстве подчеркнули, что глава МИД Латвии нарушил основные принципы дипломатической службы – вместо поиска инструментов для регулирования конфликта министр предлагает еще больше «раздуть огонь войны».
Сам Ринкевичс ранее заявил, что Украине надо использовать оружие против баз российских ракет, в том числе аэродромов, и при этом союзники не должны бояться эскалации конфликта.
Военный эксперт Александр Бартош в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине, поскольку рассматривает возможность поставок Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150–160 километров.
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