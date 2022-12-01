В щеке жительницы Подмосковья после укуса комара поселился 12-сантиметровый глист

Названы причины отказа Турции от совместного с Россией патрулирования в Сирии

Востоковед Семенов: Турецким военным угрожает опасность на севере Сирии

Турецкие патрули оказались под угрозой обстрелов. В целом же складывается ощущение, что Вашингтон специально нагнетает обстановку в регионе, провоцируя Турцию на наземную операцию, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя выход Анкары из совместного с Россией патрулирования в Сирии.

«После того как Эрдоган заявил о том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства по «Сочинскому меморандуму», прекращение Турцией совместного патрулирования было ожидаемым. Россия поступала аналогичным образом в Идлибе, когда Анкара не выполняла свои обязательства по разблокировке трассы М4 и передаче ее под контроль российских и турецких военных», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Другое дело, что тогда серьезно стоял вопрос безопасности – против совместных патрулей неоднократно совершались теракты. Но в целом ситуации схожи. Когда Турция заявила о намерении действовать жестко против курдских отрядов самообороны, над ней нависла угроза нападения со стороны курдских боевиков», – подчеркнул собеседник.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что Вашингтону невыгодна турецкая наземная операция. «Если в конфликте как основная сила будут задействованы какие-то местные группировки, у США не будет проблем нанести по ним удары. Но если там будут представлены именно турецкие вооруженные силы, то Штаты воздержатся от противостояния», – отмечает он.

«В противном случае связи Анкары и Вашингтона будут полностью разорваны. И тут возникает вопрос, насколько США готовы к такому исходу событий. Особенно учитывая, что в планы Турции не входит полное уничтожение леворадикальной курдской автономии в Сирии. Эрдогану важно лишь занять полосу безопасности в 32 км от границы государства», – акцентирует Семенов.

Собеседник также напомнил, что большая часть курдских формирований фактически подчиняется США. «Белому дому наиболее выгодно убедить курдов просто оставить эту землю. Почему до сих пор этого не сделано, непонятно. Вероятно, Байден целенаправленно идет на нагнетание обстановки», – предполагает он.

«Мы также видим, что курды вновь попросили Москву о помощи. Но у нас нет никакой необходимости ввязываться в это. Их диалог с Дамаском ведется уже порядка пяти-семи лет. Курды не то что пытаются усидеть на двух стульях, они находятся под «зонтиком безопасности» США», – уверяет эксперт.

«Лидерам леворадикальных курдских формирований надо дать понять, что им надо полностью перейти под контроль Дамаска, чтобы стал возможен диалог по их интеграции в состав сирийских вооруженных сил. Иного выхода нет. Если же мы решим их поддержать, что они будут использовать Москву и Дамаск в своих узких целях, при этом оставаясь под контролем США», – настаивает собеседник.

«Кроме того, подобная поддержка курдов Москвой может вызвать у Анкары воспоминания о 1998 годе, когда Дамаск приютил Абдуллу Оджалана, и чуть было не дошло до прямого столкновения Турции и Сирии. Сейчас же, если турецкая операция выведет курдов из-под контроля Штатов, то у них не останется никакого другого варианта, кроме как снова обратиться к России и Сирии», – заключил Семенов.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Турция последние две недели без объяснения причин не принимает участия в совместном патрулировании в республике. При этом Егоров отметил, что выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года, продолжается.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром выразил обеспокоенность эскалацией на севере Сирии и подчеркнул, что Пентагон выступает резко против новой военной операции Турции на территории арабской республики.

Одновременно с этим Остин подчеркнул важность стратегических отношений США и Турции и выразил соболезнования в связи с последними терактами в Турции, сообщили в Пентагоне. Напомним, ранее Анкара отвергла соболезнования Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США признают право Турции на самооборону. «Турция продолжает страдать от террористических атак как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак», – приводит его слова РИА «Новости».

Во вторник также стало известно, что курдские «Силы демократической Сирии» обратились к России с просьбой стать посредником в переговорах с властями Сирии. Отмечается, что СДС хотят заключить с Дамаском «соглашение о координации действий» для защиты территории. Также сообщается, что российская сторона на встрече с курдами «представила условия Турции», которые курды отвергли. В СДС посетовали, что США хоть и выступили против турецкой военной операции, но «серьезных» мер не приняли.

Al Jazeera со ссылкой на турецкие официальные лица сообщает, что Турция потребовала от СДС вывести курдские формирования из городов Телль-Рифаат, Манбидж и Айн-эль-Араб в сирийской провинции Алеппо.

Напомним, 21 ноября появились сведения о подготовке Турции к проведению наземной военной операции в Сирии. После этого командование ВС Сирии перебросило на север подкрепления для отпора войскам Турции. Парламент Сирии также объявил о намерении добиваться возвращения захваченной Турцией в 1939 году провинции Искендерун.

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