Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город

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1 декабря, четверг | Последнее обновление — 19:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области
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«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.
«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».
«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.
Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.
Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.
Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.
Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.
Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант – со стороны Очакова. Но атака была отражена.
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Родившаяся в УССР актриса Мила Кунис назвала вареники и борщ русскими блюдами
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами»
Родившаяся в украинских Черновцах американская актриса Мила Кунис назвала борщ и вареники «русскими блюдами».
«Русские блюда – это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», – сказала актриса в интервью Harper’s Bazaar, опубликованному на YouTube-канале журнала.
Кинозвезда ранее отмечала, что родным для нее является русский язык.
Напомним, 1 июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские придумали «украинский борщ».
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине
МИД Франции объявил начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине
Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
По словам представителя МИД Франции, создаваемый специальный трибунал займется «преступлениями России на Украине». Он также сообщил, что Франция поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных, передает РИА «Новости».
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой всемирной организации попыткой придать беззаконию в отношении России легитимность.
Жители Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах
Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах
Жители одного из микрорайонов Киева перекрыли трамвайные пути из-за отсутствия света в домах при подключенных к сети и продолжающих ходить трамваях, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры.
В Сети появились видеокадры, на которых люди в теплой одежде стоят на трамвайных путях. Спины протестующим освещает фонарь стоящего на путях из-за невозможности продолжить движение трамвая. «Да вы давите их смелее – они разойдутся», – говорит за кадром голос, предположительно, одного из пассажиров трамвая. Судя по видеокадрам, в окружающих место событий домах нет электричества – окна все темные.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.
В Херсоне украинские националисты начали розыск участников референдума
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о начале репрессий националистов на правом берегу региона
Украинские националисты на правобережье Херсонской области начали розыск граждан, которые принимали участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
По его словам, от источников он получил эти данные о работе нацотрядов. Сальдо добавил, что киевский режим ищет всех, кто помогал проводить и участвовал в референдуме, сообщается в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что почти все члены избирательной комиссии были перевезены на левый берег, их жизни вне опасности. Сальдо добавил, что вторая категория лиц, попавших под репрессии, все бизнесмены, которых обвиняют в коллаборационизме за работу при российской власти.
Также проверку проходят те жители, которые пытаются выехать из Херсона через Чернобаевку. Женщин выпускают не всех, а мужчинам выдают повестки, рассказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести.
Блинкен пообещал Украине помощь НАТО с производством советского оружия
Госсекретарь США Блинкен: НАТО изучает возможность помощи Украине с организацией производства оружия советского образца
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НАТО изучает возможность оказания помощи Украине с поставкой и организацией производства боевых систем советского образца и соответствующих боеприпасов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы на территории Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружений советского образца, Блинкен в интервью CNN заявил, что альянс изучает все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно, и то, что будет эффективным, передает РИА «Новости».
Как отметил госсекретарь США, сказанное частично относится и к системам советских времен, которые хранились на складах десятилетиями, а также к соответствующими боеприпасам. Он подтвердил, что в некоторых случаях может потребоваться производить то, что уже не производилось «какое-то время».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что вооруженные силы Украины начали использовать в боях гаубицы времен Второй мировой.
Минобороны: Освобождены 50 российских военнопленных
Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
Киевляне начали протестовать из-за отключений света
В Киеве местные жители начали протестовать из-за отключений света
В Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
Как сообщает украинское издание «Страна», протест произошел в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы.
Издание публикует видео, на котором запечатлены вставшие на путях люди. Виден трамвай, который не может продолжить движение, передает ТАСС.
Также слышен комментарий автора видео: «Да вы давите их, ну смелее, они разойдутся».
Ранее мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
Российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных на трех направлениях
Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать возле Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 60 военнослужащих, шесть танков, пять бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено огневое поражение ротной группе ВСУ на Краснолиманском направлении у населенного пункта Стельмаховка ЛНР. Огнем артиллерии сорвана попытка атаковать рядом с Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении у Владимировки и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР). В результате все контратаки были отражены, противник отброшен. Ликвидированы до 30 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение трем пунктам дислокации подразделений иностранных наемников у Славянска ДНР, а также 85 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
Возле населенного пункта Ореховатка ДНР поражена установка американской РСЗО HIMARS с экипажем. У Марково и Кривой Луки ДНР уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под Вольным Полем ДНР и Ореховом Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три украинских беспилотника в районах Червонопоповки и Житловки ЛНР.
Перехвачены восемь РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах Сватово ЛНР, Новое Запорожской области, Ждановка и Зеленый Гай ДНР, – подытожили в оборонном ведомстве.
На Украине началось массовое воровство генераторов
«Страна.ua»: На Украине начали активно воровать генераторы
Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщают украинские СМИ.
Как пишет «Страна.ua», на Украине начинают активно воровать генераторы, подобные случаи зафиксированы в Одессе и во Львове, где генератор вытащили из подвала дома. Издание считает, что генераторы станут легкой добычей, поскольку стоят там, куда легко проникнуть.
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
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