Киевляне начали протестовать из-за отключений света

В ЛНР оценили нежелание ВСУ наступать на Сватово

Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВСУ не хотят лезть на рожон под Сватово

На Луганщине для ВСУ складывается достаточно сложная ситуация как в военном, так и в морально-психологическом плане. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово.

«Основными горячими точками в ЛНР остаются Кременской район и село Червонопоповка, а также Сватовский район и село Куземовка. Кроме того, особую значимость представляет дорога между Сватово и Кременной. ВСУ хотят ее захватить, направляя туда большие ударные силы. Сама Червонопоповка как раз и расположена на этой дороге», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Однако осуществить прорыв у противника не получается, поскольку там выстроена достаточно массированная линия обороны, в том числе с использованием фортификационной техники и бетонных заграждений. Также со стороны противника идут активные обстрелы самого Сватово и Нижней Дуванки», – отметил он.

«Задача подразделений ВС РФ, находящихся в этих районах, заключается в том, чтобы создать условия для развертывания резервистов. Наши ребята ждут приказа командования о дальнейших действиях и приоритетных направлениях удара по ВСУ с целью дальнейшего продвижения», – полагает собеседник.

«Вместе с тем для армии противника складывается достаточно сложная ситуация. Морально-психологическое состояние среди солдат ВСУ деградирует в результате огневой активности со стороны наших подразделений», – отметил Мирошник.

«При этом профессиональные воинские части ВСУ сейчас активно замещаются подразделениями наемников и заградотрядами. Осуществляется усиление и переброска дополнительной техники, но даже у рядовых солдат ВСУ есть четкое понимание того, что любое продвижение в сторону наших позиций будет чревато большими потерями. Поэтому среди них нет желающих лезть на рожон», – добавил он.

«Свою роль играют и природные факторы. В Донбассе сейчас крайне некомфортная погода: грязь, дождь и ветер. Морозов нет, почва не промерзла. Поэтому вся техника вязнет, а окопы действительно превратились в болота. Солдат противника мерзнет в сырой одежде и грязи. Все это сказывается на психологическом климате в рядах ВСУ, особенно когда заградотряды толкают бойцов прикладом в спину», – заключил Мирошник.

Ранее разведка сообщила о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово. Сообщается, что украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов».

Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово.

В свою очередь Мирошник ранее рассказывал, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.

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