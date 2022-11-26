Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения Киева

Мэр Киева Кличко заявил, что четверть города все еще без света

Четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского телеканала.

По словам Кличко, 25% населения Киева без электроэнергии, но, если поработать, то можно выйти к плановым отключениям электроэнергии уже завтра, в воскресенье, передает РИА «Новости».

Между тем, генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, возвращение к плановым отключениям электроэнергии планировалось к понедельнику.

Ранее Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме.

До этого американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.