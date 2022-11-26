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Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения Киева
Мэр Киева Кличко заявил, что четверть города все еще без света
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Четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского телеканала.
По словам Кличко, 25% населения Киева без электроэнергии, но, если поработать, то можно выйти к плановым отключениям электроэнергии уже завтра, в воскресенье, передает РИА «Новости».
Между тем, генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, возвращение к плановым отключениям электроэнергии планировалось к понедельнику.
Ранее Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме.
До этого американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
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Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
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Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
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На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
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Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
НАСА показало из космоса погрузившуюся во мрак Украину
НАСА опубликовала спутниковый снимок погрузившейся во мрак Украины
Американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
На снимке от 24 ноября, опубликованном на сайте NASA Worldview, Украина изображена в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов в других странах, включая Россию, передает РИА «Новости».
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи
Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».
При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.
Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.
В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.
Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Минобороны России отмечало, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщалось в Telegram-канале Минобороны.
Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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Шольц и Бербок поддержали объявление «голодомора» на Украине геноцидом
Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению «голодомора» на Украине геноцидом
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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.
Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА «Новости».
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.
Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что «перегибы» часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.
Он счел «недопустимым и непорядочным» пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, «игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей».
Нечаев считает это попыткой «разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.
В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».
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Россия не будет признавать Украину страной-террористом
В МИД заявили, что Россия не будет признавать Украину страной-террористом
Россия не будет использовать по отношению к Украине такие ярлыки, как «террористическое государство», «террористический режим» или «государство-спонсор терроризма», как это сделал Запад в отношении России, нарушая международное право, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
В МИД подчеркнули, что Россия не будет следовать чужим антиправовым подходам, не будет уподобляться тем, кто нарушает международное право. Подобные ярлыки Россия назвала юридически ущербным характером, передает ТАСС.
Указывается, что именно западные страны вместе с США используют подобные ярлыки «для обозначения неугодных соперников».
Ранее Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством» из-за масштабных ударов по инфраструктуре Украины.
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
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Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
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В МАГАТЭ предупредили об угрозе эффекта «грязной бомбы» из-за удара по ЗАЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков: Удар по отработавшему топливу на ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы»
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Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на территории Запорожской атомной электростанции может привести к эффекту «грязной бомбы», заявил замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда – и получится «грязная бомба», сказал Чудаков РИА «Новости» на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.
Бомбы в виде бомбы и искать не надо, подчеркнул он.
Контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов), представляющий собой трехметровую бетонную стену, не противостоит артиллерийскому удару, подчеркнул замглавы организации.
Он рассказал, как видел «дырку два метра диаметром в Бушерской атомной электростанции» в Иране. К тому моменту там не было топлива, указал Чудаков. «Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента», – рассказал замглавы МАГАТЭ.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что киевский режим по-прежнему имеет возможность изготовить и применить «грязную бомбу».
В США раскрыли «гамбит» Зеленского
American Conservative: Ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость США сменить курс
Президент Украины Владимир Зеленский был бы рад воевать с Россией до последнего американца, об этом свидетельствуют его действия после инцидента с падением украинской ракеты в Польше, считает старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.
Бэндоу в статье для издания The American Conservative пишет, что недавняя попытка официального Киева втянуть США и НАТО в конфликт с Россией не увенчалась успехом, однако, уверен он, она почти наверняка повторится.
«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи отмечает, что, с точки зрения американцев, было бы опасно вести опосредованную войну с серьезной ядерной державой, передав при этом процесс принятия всех решений стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации противостояния.
В таком случае действия США и НАТО могли бы спровоцировать крупный конвенциональный конфликт, в ходе которого было бы применено тактическое ядерное оружие. Профессор не исключает, что при таком сценарии могли бы быть нанесены стратегические ядерные удары по всему миру, от России до Европы и США.
Это будет катастрофическим результатом для всех вовлеченных сторон, в том числе Украины, подчеркнул Бэндоу. «Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», – резюмировал он.
Газета ВЗГЛЯД писала, что поиски виновника падения ракет в Польше стали серьезным испытанием для США и НАТО.
Памятник Пушкину осквернили в Полтаве
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
В Полтаве неизвестные осквернили памятник поэту Александру Пушкину, сообщило местное издание «Суспильне Полтава».
Сообщается, что на монументе появились надписи белой и черной краской. Глава Полтавского городского совета Александр Мамай выразил надежду, что надписи с памятника сотрут, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб города Кременчуга Полтавской области демонтировали бюст Пушкина. А в Одессе приняли решение демонтировать памятник основательнице города российской императрице Екатерине Второй и полководцу Александру Суворову.
Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
Путин не исключил распространения льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
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Действующие в отношении российских военнослужащих льготы могут получить распространение на ополченцев, участвующих на стороне Донбасса с 2014 года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военных – участников СВО.
«Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (вошедших в РФ). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», – цитирует президента ТАСС.
Он пояснил, что уже говорил на эту тему с главой Минобороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой.
Глава государства отметил, что записал этот вопрос, и теперь это станет конкретным поручением, которое в будущем будет проработано.
Также в пятницу российский лидер отмечал, что территориям Донбасса нужно было войти в состав Российской Федерации раньше, это позволило бы избежать многих жертв.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Ранее одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
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Экс-замглавы МЧС не исключил каскадного обрушения энергосистемы Украины
Экс-замглавы МЧС Фалеев указал на возможность каскадного обрушения энергосистемы Украины в результате ракетных ударов
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Российские ракетные удары по объектам украинской энергосистемы могут привести к ее каскадному обрушению, сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев.
Фалеев подчеркнул, что система «давно не совершенствовалась». В случае каскадного обрушения Украине грозит «полный паралич» в системе военного управления. Однако, как отметил Фалеев, украинская энергосистема, будучи советской по происхождению, отличается региональной закольцованностью, ремонтопригодностью, в ней используются универсальные агрегатные элементы – все это является положительными факторами с точки зрения ее устойчивости, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.
Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине.
Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений.
Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».
Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным.
Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО.