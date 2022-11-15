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Путин пообещал рассмотреть идею создания мемориального комплекса в Крыму
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Президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» заявил, что рассмотрит предложение о создании в Крыму мемориального комплекса на месте концлагеря «Красный».
Он подчеркнул, что этот вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России. Это предложение будет рассмотрено, будет сделано все, чтобы помочь реализовать проект, заявил Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре на восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь. Сообщалось, что решение о восстановлении «Саур-Могилы» принял Путин.
В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства
В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России
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В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.
В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.
Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».
Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.
Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, предоставления поддельных документов при вступлении в гражданство.
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.
«Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.
«Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.
«Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.
«Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.
Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.
Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20
Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.
Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.
При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.
Путин разрешил иностранцам служить в армии России
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Президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ допускает службу по призыву лиц с иностранным гражданством в ВС России, передает ТАСС. По новой редакции документа, прохождение воинской службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».
Также отмечается, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера.
Также поясняется, что контракт не может быть заключен с с россиянином или иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого назначено либо ведется дознание, предварительное следствие или если уголовное дело передано в суд. Кроме того, вводится запрет на заключение контрактов с людьми, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с отбывавшими наказание в виде лишения свободы или подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.
В октябре глава государства подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Российскую армию.
Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
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Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.
При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков: Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что такие планы есть, речь идет о регулярном оперативном совещании, передает ТАСС.
По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе президент проведет совещание с правительством, также в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа».
Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина
Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина
Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.
По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».
Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.
Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.
Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных.
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Путин присвоил звание Героя труда России композитору Артемьеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву, говорится в указе.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Артемьеву Эдуарду Николаевичу – композитору, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», – приводит документ РИА «Новости».
Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам.
Ранее Путин присвоил посмертно звание Героя России Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.
Путин сравнил украинские власти с бандеровцами
Путин сравнил украинские власти с бандеровцами времен Великой Отечественной
Сторонники украинского националиста Степана Бандеры во время Великой Отечественной замаскировывали псевдонационалистическими интересами собственную трусость, то же самое происходит и с сегодняшним киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами», заявил российский лидер, передает ТАСС.
«Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.
Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными
Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.
Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.
Путин обратил внимание на спад инвестиций в Алтайском крае
Путин: Фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал в Алтайском крае
Ситуация в экономике Алтайского края в целом стабильная, однако по инвестициям в основной капитал наблюдается спад, обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Виктором Томенко.
«Я посмотрел материалы по Алтайскому краю – все стабильно, спокойно развивается. И ВРП (валовой региональный продукт) растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство. Основные показатели – надежны. Я посмотрел: есть хорошие инвестпроекты. И в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал», – передает ТАСС слова Путина.
Он попросил Томенко начать доклад именно с ситуации в инвестициях.
Путин заявил о попытках ослабить Россию
Путин назвал ослабление России целью попыток перелицевать историю
Попытки переписать историю совершаются с целью ослабить Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Он подчеркнул, что попытки некоторых государств перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и преследуют цель разобщить общество и лишить ориентиров, чтобы в конечном итоге раскачать суверенитет России, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о важности расширять доступ к правде о прошлом, сохранять и передавать потомкам память о предках в ответ на попытки исказить историю.
Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий
Путин: Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне
Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, завил президент России Владимир Путин.
«Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании российского оргкомитета «Победа».
Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации.
«Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», – заключил президент России.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю.
«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю», – сказал Красников.
Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.
«Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы», – отметил Красников.
Напомним, в августе 2021 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».