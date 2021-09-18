Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после родов В ЕР отметили увеличение явки после попыток вмешательства в выборы 18 сентября 2021, 20:20 Попытки иностранного вмешательства в российские выборы увеличили явку на избирательные участки, заявил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела [России], попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект. <...>. Я думаю, этот фактор является мобилизующим [для избирателей]», – цитирует Перминова ТАСС. По его словам, ответом на внешнее воздействие является «повышенный интерес к [избирательной]кампании». «Есть вовлечение каждого жителя, избирателя в то, чтобы определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно», – добавил он. Перминов также отметил, что высокая явка может быть связана с расширением полномочий Госдумы по формованию правительства. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что, по состоянию на 15.00 мск явка в среднем по России на выборах в Госдуму составила 25,64%. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.

Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах 18 сентября 2021, 18:53 Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК. В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире. «Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT. Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось. Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального. Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук. «Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука. Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома. «За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования 17 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. «Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа. Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Формат российских выборов захотели использовать в Италии 18 сентября 2021, 01:18 Текст: Антон Антонов

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России. Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России. Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели». Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи. Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования». «Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье 18 сентября 2021, 16:03 Текст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Молдавии сожалеет из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья в связи с якобы невозможностью обеспечить безопасность голосования. «Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский МИД. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление об отсутствии препятствий для организации голосования в подконтрольных Молдавии населенных пунктах. «МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования», – добавили в ведомстве. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Мосгоризбирком оценил итоги первого дня голосования в Москве 17 сентября 2021, 21:33 Первый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно, сказал Реут РИА «Новости». «Первый день прошел без существенных нарушений», – сообщил Реут. По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Политолог: Граждане оценили удобство дистанционного электронного голосования 17 сентября 2021, 21:15 Текст: Андрей Резчиков

«Большой интерес граждан к выборам объясняется тем, что кампания проходит в конкурентной атмосфере. Партии максимально мобилизовали свой электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму. «Явка избирателей в первый день голосования оказалось достаточно высокой. И, конечно, впечатляет активность на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Граждане оценили все удобства этой новой формы и практики проведения выборов», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. Интерес избирателей к нынешним выборам связан с высокой политической конкуренцией, партии максимально мобилизовали свой электорат, уверен эксперт. «Трехдневный формат голосования тоже вызвал интерес. Нынешние выборы носят не рутинный характер, а сами по себе являются событием. В этом контексте привлекается внимание граждан не только в силу политических предпочтений, но и в силу того, что это интересная новация в нашей общественной жизни. Людям интересно все новое», – пояснил эксперт ЭИСИ. Между тем политолог обратил внимание на массированные интернет-атаки на ДЭГ, о чем ранее в пятницу рассказали в Центризбиркоме. Главным образом кибератаки велись с территории США. «Перед тем как ДЭГ заработала, критики и оппоненты всячески пытались поставить под сомнение ее надежность. Но сегодня мы видим, что система работает без сбоев. Попытки взломать ДЭГ можно рассматривать как форму иностранного вмешательства в российские выборы», – добавил Рудаков. По его словам, атаки осуществлялись именно с американской территории, потому что в США самый высокий уровень технологического развития. «Речь не идет о хакерах-кустарях, которые могли бы осуществлять атаки с территории Грузии или Украины. Это тщательно спланированные и профессиональные атаки», – уверен эксперт, предположив, что атаки могут быть связаны с политическими предпочтениями инициаторов подобного вмешательства. В свою очередь, несистемная оппозиция, добавил Рудаков, занималась распространением фейков. «В частности, в Санкт-Петербурге общественные активисты разоблачили попытку вброса фейка. Картинка на фейковой видеосъемке не совпала с данными видеонаблюдения. Это говорит о том, что технология видеонаблюдения, доступная наблюдателям от общественных штабов и кандидатов, работает очень хорошо», – подчеркнул собеседник. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в России в первый день голосования составила 9,16% на 16.00 по московскому времени, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Сообщалось, что явка на выборах в Госдуму 17 сентября очень высокая, в шести субъектах, где проходило ДЭГ, она ушла за 30% . Число проголосовавших онлайн в Москве превысило отметку 1 млн человек. Президент Владимир Путин проголосовал онлайн, премьер-министр Михаил Мишустин также принял участие в ДЭГ. Позже стало известно о том, что проголосовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции. Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках 18 сентября 2021, 18:28 Текст: Евгений Романов

Сигналы о нарушениях в ходе выборов весьма малочисленны, а большинство из них оказываются фейками. Ловить провокаторов позволяют системы видеонаблюдения на избирательных участках, сообщил газете ВЗГЛЯД член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков. Он назвал независимых наблюдателей главным источником объективных данных о ходе голосования. «Ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), несмотря на многочисленные попытки хакерских атак из-за рубежа на наш портал nom24.ru, проводит работу по получению, обработке и проверке информации о ходе голосования на выборах, непрерывно и круглосуточно, начиная с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке», – говорит член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» и координатор ассоциации НОМ Алексей Песков. По его словам, абсолютное большинство получаемых сообщений не содержат информации «о каких-либо проблемах». «Сигналы о нарушениях весьма малочисленны, каждое из них мы тщательно проверяем, привлекая электоральных экспертов. Большинство таких сигналов оказываются фейками, то есть недостоверной информацией», – уточнил Песков. Координатор назвал целью провокаций «со стороны разных участников процесса» дестабилизацию обстановки на избирательных участках. «Однако то, что наблюдатели осуществляют фото и видео фиксацию всех инцидентов, позволяет идентифицировать провокаторов и нарушителей порядка, привлекать их к ответственности», – отметил он. Эксперт подчеркнул, что главными и достоверными источниками объективных данных о ходе голосования являются независимые наблюдатели, «которые, как показывает практика, в полной мере применяют свои компетенции и знания, полученные в ходе обучения, организованного ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой для того, чтобы разрешать возникающие проблемы и пресекать попытки нарушений». «Я считаю, что такие масштабы общественного контроля на протяжении всех дней голосования и за различными формами голосования будет способствовать укреплению доверия к этим выборам и их результатам», – подытожил Песков. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов сообщил в субботу об отсутствии серьезных нарушений. В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования 18 сентября 2021, 10:33 Текст: Наталья Ануфриева

Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. Венедиктов сообщил, что «на вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах», все восемь – это переносные ящики, надомное голосование, передает РИА «Новости». «Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», – отметил он, добавив, что иногда избирателям выдавали бюллетень не там, а один ящик просто рассыпался и бюллетени упали. Ранее стало известно, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования.