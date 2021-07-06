В РЖД назвали риски при строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Петербург

Основными рисками проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург могут стать дефицит трудовых ресурсов, а также рост цен на стройматериалы, расчеты уже провели в РЖД, заявил замглавы компании Олег Тони.

Тони рассказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации, что «одновременно с подготовкой проектной документации по планировке территории прорабатываются вопросы ресурсной базы в регионах», были выполнены «предварительные расчеты в основных строительных материалах, технике, механизмах и трудовых ресурсах», передает РИА «Новости».

«Выявлены уже основные риски. Мы видим, в основном, это дефицит трудовых ресурсов возможный, возможный рост цен в связи с изменением стоимости материалов и возможный сдвиг по срокам по вопросу производства высокотехнологичных изделий, которые под этот проект сейчас разрабатываются и будут производиться в стране впервые», – добавил он.

В ходе мероприятия он также напомнил, что окончание строительства ВСМ планируется в конце 2027 года, а входы и выходы из Москвы и Петербурга необходимо ввести в эксплуатацию в 2024 году. Как отметил Тони, при реализации проекта ВСМ на протяжении периода строительства до 2027 года будет задействовано порядка 40 тысяч человек, а с учетом механизаторов «под 50 тыс. человек».

Кроме того, замглавы компании обратил внимание на налогообложение проекта.

«Для проекта крайне важно иметь понимание по налогам – налогу на имущество и «нулевой» ставки НДС, и мы тоже сейчас совместно с федеральными органами власти эти вопросы активно обсуждаем», – отметил Тони.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД ведут разработку проектной документации ВСМ Петербург-Москва в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Стоимость ВСМ с учетом предоставления налоговых льгот оценивается в 1,39 трлн рублей. Время в пути займет 2 часа 15 минут без учета остановок. По предварительным подсчетам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 млн человек.

Напомним, в апреле РЖД анонсировали строительство заходов ВСМ в Москву и Петербург.