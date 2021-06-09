Работа сервисов аренды электросамокатов остановлена в Петербурге

Сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Санкт-Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно.

«Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!», – сказано в сообщении Whoosh, которое сервис оставил в среду утром в приложении своим пользователям, передает ТАСС.

Остальные компании просто убрали самокаты с карты.

«Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся», – передает «Коммерсант» слова представителей Whoosh.

«Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», – прокомментировала происходящее Molnia.

Накануне в Смольном было принято решение ограничить скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города. Действие ограничений распространяется на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы, в частности, на улицу Восстания и улицу Марата, на Каменноостровский проспект и еще несколько магистралей Петроградского района.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других прошли обыски. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.

Так, в мае и июне СК возбудил несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах. В частности, один случай произошел в середине мая на Невском проспекте, где группа молодых людей наехала на мужчину, а затем подралась с ним. Подозреваемые в хулиганстве задержаны и заключены под стражу. Другие уголовные дела возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов на детей в районах города.

Также СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и проводил обыски в офисах кикшеринговых компаний в Петербурге, в том числе в Whoosh.