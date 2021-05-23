Ключи шифрования блокчейна для праймериз «Единой России» разделили на четыре части

Коды для шифров блокчейна электронного предварительного голосования «Единой Росси» разделили на несколько частей, технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных, заявили в партии.

Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, сообщается на сайте ЕР.

Они будут хранить их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования партии. Ключи соединят вечером 30 мая, после чего блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Наблюдать за подсчетом голосов смогут все желающие.

Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала запрос избирателей на возможность наблюдения за ходом электронного предварительного голосования.

«Это происходит с помощью технологии блокчейн. Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование», – сказал он.

Высоко оценили уровень безопасности системы электронной процедуры и представители IT-отрасли. Они отметили, что развитие электронных выборных технологий позволяет делать процесс волеизъявления быстрее в самых дальних уголках. «Сделано все разумно, рационально. После голосования каждый сможет скачать все данные в этом блокчейне себе на компьютер и просто проверит, правильно ли учтен его голос. Это инновация. Причем сделать это можно при сохранении тайны голосования», – сказал Игорь Ашманов.

В свою очередь, член Центризбиркома Антон Лопатин, подчеркнул, что практика применения дистанционного электронного голосования, которую наработала «Единая Россия», повышает доверие избирателей.

«ЦИК РФ будет сотрудничать с «Единой Россией» в дальнейшем развитии процедуры», – заключил он.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах. Также примерно в половине регионов процедура пройдет и в очном формате – на один день, 30 мая, откроются счетные (избирательные) участки, куда люди смогут прийти и сделать свой выбор. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.