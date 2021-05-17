В Кремле назвали ответственных за антироссийские решения Украины

Большинство антироссийских решений Киева принимаются под воздействием на Украину твердой руки ряда стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и многие антироссийские решения Киев принимает под воздействием твердой руки ряда стран, передает ТАСС.

«Он заполняется теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет все чаще в сторону россиененавистничества. И все решения, которые принимаются под воздействием этой твердой руки, носят антироссийский характер», – указал Песков.

Также он добавил, что Россия была и остается открытой для дружественного диалога с Киевом. По его словам, из-за враждебности и непредсказуемости многих соседей Россия предпринимает меры, необходимые для обеспечения собственной безопасности.

«Россия была и остается открытой для дружественного диалога, для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент (России Владимир) Путин. И наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла», – сказал он.

При этом Песков отметил, что больше вражеской риторики «мы слышим все-таки с Украины», и Россия не является первоисточником различных фобий и санкций.

«Россия не является первоисточником концентрации каких-то вооруженных сил на границе и так далее. Россия реагирует на это. Это очень важно отмечать и констатировать», – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».