Президент Татарстана сделал прививку от коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против COVID-19 одной из российских вакцин, призвав вакцинироваться и тех, кто уже переболел коронавирусом, сообщила пресс-служба главы республики.

«Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович (Путин) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, все нормально», – заявил Минниханов.

О том, какой именно вакциной привился Минниханов, не сообщается; известно лишь, что это одна из российских вакцин. Глава Татарстана отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19, говорится в сообщении на сайте президента республики.

«Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может», – подчеркнул Минниханов.

Он также обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Минниханов подчеркнул, что прививку следует сделать, в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом.

В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались около 197,8 тыс. человек. Минниханов напомнил, что в республике действуют 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.

Ранее в Кремле рассказали, что президент Владимир Путин, сделавший обе прививки от коронавируса, чувствует себя совершенно в порядке. В среду президент России сообщил, что прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений.

Напомним, Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.

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