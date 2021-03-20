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Националисты написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве
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Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку националиста Сергея Стерненко.
Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само задание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – заявил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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На Украине испугались последствий запуска «Северного потока – 2»
После запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.
Экономист напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 млрд. «А когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки» (имеется в виду, очевидно, «Турецкий поток» – прим.ВЗГЛЯД), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. «Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы, – около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне «Северный поток – 2» не запустили», – добавил экономист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Украина захотела «выжать» Россию из Крыма
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма.
По словам министра иностранных дел Украины, для этого необходимо решить две задачи. Первая – «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача, как заявил Кулеба, заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву, передает РИА «Новости».
«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», – считает Кулеба.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии. Немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что Украина позволяет себе такие заявления только из-за того, что на них никто не реагирует.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
На Украине назвали причины возможного краха страны
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Высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», заявил украинский бизнесмен Евгений Черняк.
«Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», – заметил Черняк в статье для издания «Главред».
По мнению бизнесмена, второй проблемой стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. Он отметил, что после пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов.
«Причем, как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается», – сказал предприниматель.
Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине «мясорубкой» в 2021 году.
МИД отреагировал на призыв Украины к Германии помочь «вернуть» Крым
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину «приложить усилия для «возвращения» Крыма Украине».
«Раз посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то не должен был оставлять свою мысль как всегда недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, если «говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договоренностям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов». «Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – добавила дипломат.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя в ходе дискуссии со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном выразил сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым, передает РИА «Новости». «Я прочитал в новостях, что украинский посол в Германии сказал, что это долг Германии – вернуть Крым на Украину. Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», – сказал Небензя в ходе неформального заседания СБ ООН по Крыму. «Прочитайте также аргументацию, которую он привел», – добавил постпред.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Украине «вернуть» Крым. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Политолог прокомментировал задержание в России сторонников украинского нацизма
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«Многие подростки интересуются радикализмом, но только единицы доходят до экстремистских действий. Но наши силовики отслеживают даже малочисленные группы, это отличный результат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя задержание силами ФСБ в Геленджике и Ярославле 14 участников основанного на Украине неонацистского сообщества «М.К.У.».
«В общей сложности задержано 14 человек – о популярности движения в России говорить не стоит. Радикальные взгляды всегда интересовали определенные группы молодежи», – отметил эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
В пятницу ФСБ России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников основанного на Украине молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), у которых изъяты оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств и экстремистские материалы. Один из задержанных сообщил, что организатор неофашистской организации Егор Краснов призывал сторонников совершать теракты в России, в том числе в Геленджике.
«Многие подростки только интересуются подобными радикальными идеями и поддерживают соответствующие группы, – продолжил собеседник, – но только единицы доходят до экстремистских действий. Большинство же потом выходят из этих групп, они понимают, что это ложные идеи и отказываются от них».
Баширов обратил внимание на высокую эффективность работы российских силовых структур. «Даже два человека с оружием могут натворить дел, а тут 14. Поэтому то, что наши силовики работают внимательно и отслеживают даже такие малочисленные группы, это отличный результат», – резюмировал политолог.
В середине февраля ФСБ заявило о задержании участников ячейки «М.К.У.» в Воронеже. Тогда у сторонников украинского неонацизма также изъяли экстремистские материалы, холодное и огнестрельное оружие, а также средства связи.
Как признались молодые люди, задержанные в пятницу ФСБ, их группа была организована в 2019 году «под идеологическим воздействием Краснова». В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.
Добавим, что ранее в Facebook заблокировали новость, в которой на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «М.К.У.».
Россия обвинила США в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
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США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и «фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию» против Донбасса, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«К примеру, только в 2020 году оборонное ведомство США в рамках зарубежных военных контрактов предоставило Киеву продукцию военного назначения на сумму свыше 500 млн долларов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет. Из 350 млн долларов военных ассигнований, заложенных в военный бюджет США на 2021 финансовый год для Украины, половина приходится на поставки вооружений (на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году)», – приводит РИА «Новости» слова Лукашевича.
Он напомнил, что в январе этого года на Украине принят закон, разрешающий допускать на территорию страны части и подразделения вооруженных сил других государств для участия в военных учениях в 2021 году. Согласно этому же закону разрешено длительное присутствие на Украине до двух тысяч американских солдат и столько же из других стран – членов НАТО, а также предусмотрена возможность круглогодичного пребывания на Украине иностранной военной техники.
«Неудивительно, что в этих условиях многими представителями военно-политического руководства Украины углубление военно-технического сотрудничества с государствами НАТО воспринимается как одобрение линии на саботаж реализации Минских соглашений и милитаристских устремлений в Донбассе», – заключил постпред.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
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Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.
В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
На Украине предложили ввести наказание за «пропаганду русского мира»
В Верховной раде Украины предложили ввести уголовную ответственность за «пропаганду» идеологии «русского мира», сообщил украинский парламент.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Авторами инициативы стали два депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук. Один из документов называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии «русского мира», второй – «Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира», передает РИА «Новости».
На сайте украинского парламента в настоящее время нет текстов документов, также отсутствуют пояснительные записки к ним.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он.
Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир».
Немецкий эксперт оценил призыв посла Украины к ФРГ «вернуть» Крым
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за «возвращение» Крыма Киеву.
По мнению Рара, Мельник позволяет себе выступать с такими заявлениями только из-за того, что на них никто не реагирует. «Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит», – передает РИА «Новости» слова политолога. Он выразил мнение, что Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались, однако результата это не принесет.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил об обязанности Германии помочь Киеву «вернуть» Крым. В МИД напомнили, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Болгары поддержали Россию в вопросе Крыма
Читатели болгарской газеты «Факты» поддержали заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о территориальной принадлежности Крыма.
Ранее глава МИД заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом и никакие действия западных государств во главе с США не смогут изменить эту реальность.
Болгарские читатели встали на сторону Сергея Лаврова. «Режет правду в глаза – Лавров, как всегда, говорит адекватно и по существу», – отметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Давайте вспомним, как Крым вошел в состав Украины – его одной подписью «подарил» ей украинский мужик Хрущев. Россия должна потребовать у Украины плату за аренду территории», – добавил другой комментатор.
«Украина должна присоединиться к матушке России», – выразил мнение третий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
«Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.
В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.
В ДНР заявили об обстреле реактивными системами залпового огня впервые с 2018 года
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ВС Украины впервые с мая 2018 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), всего же за последние полтора месяца украинские силовики обстреляли ДНР около 200 раз, заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
«За полтора месяца вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу территорию республики порядка 200 раз. Ранение различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, повреждено четыре объекта инфраструктуры и более 50 жилых домов», – передает РИА «Новости» слова Никонорова со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представитель ДНР добавил, что «4 марта украинские военные применили РСЗО, впервые с мая 2018 года».
Никонорова пояснил, что ВС Украины осуществляют обстрелы, в украинских СМИ проводится целая кампания по эскалации, а представители делегации Киева продолжают игнорировать любые предложения представителей ДНР.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.