Количество обращений в Центры управления регионами выросло за год в пять раз

За прошедший год в Центры управления регионами (ЦУР) поступило суммарно более 10 млн обращений граждан. В сравнении с данными за 2020 год (2,2 млн сообщений) количество обращений возросло практически в пять раз. При этом время реагирования на ответ гражданам удалось сохранить в пределах нормативных: 4 часа 30 минут.

На сервис «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 7,09 млн обращений (включая блок заявок на вакцинацию от коронавируса), в систему «Инцидент Менеджмент» – 3,1 млн обращений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В топ-5 наиболее популярных тем обращений граждан вошли: вакцинация или лечение от коронавируса; дороги; ЖКХ; благоустройство; социальное обслуживание и защита.

В планах развития ЦУР – окончательный переход от информирования руководства субъектов о проблемных зонах к участию в непосредственном управленческом процессе, разработке управленческих системных решений. На основании предиктивной аналитики, социологических исследований, подготовленных ЦУР, в регионах принято более 500 управленческих системных решений.

Кроме того, за год была проведена масштабная работа по созданию сети пабликов государственных учреждений. Суммарная аудитория насчитывает сегодня более 43 млн пользователей. За пять месяцев российские губернаторы провели прямые линии с жителями 56 регионов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что за год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. «Отмечу, что работа ЦУРов ведется во взаимодействии с Координационным центром правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», – сказал он.