Гинцбург рассказал о возможных вариантах исследования назальной вакцины

Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону».

«Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале.

Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он.

При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская.

«Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой.

«Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер.

Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой.

Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.

Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.