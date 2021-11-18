Выступающие за вакцинацию публичные лица подверглись массированным атакам ботов

Выступающие за вакцинацию от коронавируса известные личности стали подвергаться атакам ботов, в числе таких оказался певец Олег Газманов, сообщил бывший начальник центра «Э» ГУ МВД по Нижегородской области Алексей Трифонов.

«В конце октября народный артист России Олег Газманов публично раскритиковал антипрививочников за безответственное отношение к жизням окружающих, а также заявил о необходимости проведения массовой вакцинации. После этого Instagram-страница артиста подверглась массированной атаке ботов», – сообщил в своем Telegram-канале Трифонов.

Он пояснил, что порядка 20% аккаунтов, оставляющих негативные комментарии в адрес артиста, не имеют ни постов, ни аватаров, у них «неестественное» соотношение подписчиков и подписок.

Критические комментарии в адрес Газманова «практически синхронно» получают лайки от одних и тех же профилей, эти комментарии написаны однотипно, они повторяют тезисы о «сегрегации», «фашизме» и необходимости привлечь Газманова к ответственности.

«Очевидно, что такая массированная атака ботов должна быть кем-то проплачена. Но кто же спонсор этого праздника жизни?», – задался вопросом Трифонов.

Напомним, Газманов в конце октября в интервью «Комсомольской правде» высказался за проведение вакцинации, и предположил, что «антиваксеров нужно удалять из общества».

«Вот представьте, эпидемия. Человек заболел оспой или чумой, но заявляет: «А я все равно поеду в метро». Ну зачем это надо? Сам болеет, да еще и других заражает. Я считаю, нужно действовать более жестко и сделать все (прививочную кампанию) за два-три месяца, а не за несколько лет. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший – это тот, кто сделал прививку», – пояснял артист.