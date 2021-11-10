Стоимость сала на Украине установила исторический рекорд

Кулеба рассказал о новой хартии Украины и США

Новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии, рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию России и российской агрессии», – цитирует «Укринформ» министра.

Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США. Также он добавил, что Украина и США уже сейчас нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

«Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы «расшивать» его в конкретные программы и проекты взаимодействия», – сказал Кулеба.

По его словам, у Киева и Вашингтона нет разногласий в оценке ситуации с безопасностью возле украинских границ, разница только в том, какая терминология используется в комментариях. Он отметил, что когда массово перебрасываются российские войска на границу Украины, это настораживает, но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления.

«Когда из уже переброшенных войск готовятся наступательные формирования, тогда мы уже подходим к определенной линии невозврата, и это уже совершенно другое состояние», – сообщил Кулеба, отметив, что пока разведка Украины не фиксирует существование наступательных формирований вдоль украинской границы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы».