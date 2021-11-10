Netflix объявил о съемках второго сериала в России

Американский стриминговый видеосервис Netflix объявил о съемках своего второго сериала в России о пути к искуплению с Александром Петровым в главной роли.

В российском подразделении Netflix сообщили РИА «Новости», что это будет психологическая драма о знаменитом человеке, который оказывается в центре событий, разрушающих его личность.

Шоураннером проекта выступает режиссер «Чик» Эдуард Оганесян. Он также является сценаристом проекта наряду с Алексеем Камыниным и Марселем Шайхаттаровым. В числе продюсеров - Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, а также со-продюсеры Алина Тяжлова и Мила Розанова.

«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни», – поделился Оганесян.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру, дату премьеры и остальные подробности сервис объявит дополнительно.

«История захватила нас, как только мы прочитали сценарий, и мы рады объединиться с невероятной российской командой, чтобы воплотить в жизнь второй сериал для Netflix в России. Это удивительная история с уникальным взглядом на то, какие невообразимо сложные и неожиданные повороты могут ждать человека на его жизненном пути. Мы с нетерпением ждем, когда зрители Netflix в России и по всему миру смогут оценить эту глубокую психологическую драму», – сказал директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анну Наглер.

В мае Netflix объявил о старте съемок сериала «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Он стал первым оригинальным российским сериалом американской компании.