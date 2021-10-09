Захарова посоветовала ЕС заняться внутренними проблемами

Евросоюз должен сфокусироваться на происходящем внутри объединения, а не пытаться размышлять о положении других государств в мире, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Господину Боррелю и вообще Евросоюзу стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них [в Евросоюзе] внутри. И [том,] почему США так нацелены на сдерживание России и Китая», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде заявил, что «такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция». «Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют», – утверждает Боррель. При этом он добавил, что Россия «имеет экстраординарную значимость для Европы». Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой «необходимо найти взвешенную позицию». «Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям», – подчеркнул он.

Напомним, в четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. В ответ Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС. Глава Европарламента призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета Евросоюза. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил, что Варшава может начать шантажировать европейское руководство угрозами выхода из ЕС.