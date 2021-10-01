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Путин поручил Цивилеву при возведении новых домов учитывать интересы старожилов
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В Кузбассе в первую очередь необходимо соблюсти интересы жителей старых кварталов, на месте которых планируется организовать современную жилую застройку, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Цивилевым.
Цивилев доложил президенту о планах создать в регионе два города-миллионника на основе Новокузнецка и Кемерова. Он уточнил, что планируется «сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома», передает ТАСС.
«Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут», – сказал ему Путин.
Говоря о выкупе старого жилья и предоставлении людям квартир в новых кварталах, он заметил, что это непростая работа. «Нужно работать с каждой семьей», – указал глава государства.
Развитие крупных городов в конечном итоге упирается в создание рабочих мест, напомнил президент. «Потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», – сказал Путин.
Также он отметил, что вызовом для Кемеровской области будет борьба с инфекционными заболеваниями. «Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление – это борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьезная задача и вызов, я бы сказал», – цитирует президента РИА «Новости».
Цивилев отметил, что две недели назад в Новокузнецке сдали в эксплуатацию больничный инфекционный комплекс. «Он уже сейчас занимается работой по ковиду, но в дальнейшем он готов работать по инфекциям, патогенам первого типа, чуму можно лечить, но мы планируем, что он перейдет на ВИЧ и на туберкулез. Все оборудование для этого там самое хорошее поставлено», – сказал глава региона.
«Это самые острые проблемы для Кемерово», – подчеркнул Путин.
Цивилев признал, что у области по этим сферам показатели «не очень хорошие». В регионе начали программу «Моя новая поликлиника».
«Мы разработали модульные поликлиники – в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, быстрее построим эти поликлиники. Уже сегодня мы приступаем к строительству этих поликлиник», – доложил губернатор.
В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа
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Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом.
«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента.
«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он.
О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу.
Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».
Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба.
«Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган.
Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости».
«Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана.
Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба.
По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он.
Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России.
В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.
Эрдоган назвал Путина «дорогим другом»
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Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом.
«Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС.
Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану
Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС.
В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20.
Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике
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Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
«Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тонн в год», – сказал президент.
Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости».
Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Кремль оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков.
Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков.
Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».
Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.
«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.
«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.
Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.
В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
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В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера.
«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости».
Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.
Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.
«Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков.
Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана.
Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител.
«У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером.
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Кремль: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС.
«Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает.
Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России.
Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам.
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Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет
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Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.
По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества.
«Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент.
Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции.
«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он.
Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.
Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.
2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.
Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.
Кремль подтвердил обсуждение Путиным строительства двух АЭС в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Действительно, речь [об этом] шла», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров.
Ранее Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он.
В среду Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую».
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока».
«В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства.
Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС.
Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он.
По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин.
Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер.
Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.