Путин подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва Путин поручил Цивилеву при возведении новых домов учитывать интересы старожилов 1 октября 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Кузбассе в первую очередь необходимо соблюсти интересы жителей старых кварталов, на месте которых планируется организовать современную жилую застройку, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Цивилевым. Цивилев доложил президенту о планах создать в регионе два города-миллионника на основе Новокузнецка и Кемерова. Он уточнил, что планируется «сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома», передает ТАСС. «Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут», – сказал ему Путин. Говоря о выкупе старого жилья и предоставлении людям квартир в новых кварталах, он заметил, что это непростая работа. «Нужно работать с каждой семьей», – указал глава государства. Развитие крупных городов в конечном итоге упирается в создание рабочих мест, напомнил президент. «Потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», – сказал Путин. Также он отметил, что вызовом для Кемеровской области будет борьба с инфекционными заболеваниями. «Что касается здравоохранения, то здесь отдельное направление – это борьба с инфекционными заболеваниями. Для вашей области это серьезная задача и вызов, я бы сказал», – цитирует президента РИА «Новости». Цивилев отметил, что две недели назад в Новокузнецке сдали в эксплуатацию больничный инфекционный комплекс. «Он уже сейчас занимается работой по ковиду, но в дальнейшем он готов работать по инфекциям, патогенам первого типа, чуму можно лечить, но мы планируем, что он перейдет на ВИЧ и на туберкулез. Все оборудование для этого там самое хорошее поставлено», – сказал глава региона. «Это самые острые проблемы для Кемерово», – подчеркнул Путин. Цивилев признал, что у области по этим сферам показатели «не очень хорошие». В регионе начали программу «Моя новая поликлиника». «Мы разработали модульные поликлиники – в зависимости от того, сколько там будет посетителей, какое нужно оборудование, у нас есть несколько вариантов. На сегодня в Кузбассе надо построить 34 такие поликлиники. Дальше это количество будет увеличиваться. Если будет какая-то поддержка со стороны государства, мы, конечно, быстрее построим эти поликлиники. Уже сегодня мы приступаем к строительству этих поликлиник», – доложил губернатор.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным 30 сентября 2021, 15:32

Фото: John Macdougall/dpa/Global look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он. Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану 29 сентября 2021, 18:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС. В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции. Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике 30 сентября 2021, 11:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. «Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тонн в год», – сказал президент. Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости». Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Кремль оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 30 сентября 2021, 13:10

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков. Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи 29 сентября 2021, 13:35

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера. «Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости». Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом 29 сентября 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов. «Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков. Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа». В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана 29 сентября 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана. Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. «У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Кремль: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым 29 сентября 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС. «Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России. Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет 29 сентября 2021, 18:29

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"

/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции. По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества. «Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина. «За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент. Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции. «В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он. Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции. Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года. Кремль подтвердил обсуждение Путиным строительства двух АЭС в Турции 1 октября 2021, 12:37

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, речь [об этом] шла», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров. Ранее Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он. В среду Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку» 29 сентября 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока». «В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства. Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС. Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он. По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин. Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер. Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.