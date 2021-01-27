На Украине возбудили дело из-за угроз националистов гражданам венгерского происхождения

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину.

По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

«А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский.

Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями.

Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.