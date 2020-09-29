«Снайпера из России» заподозрили в подготовке покушения на президента Колумбии

Посольство России в Колумбии выясняет информацию о розыске россиянина, который якобы вместе с израильтянином мог готовить нападение на президента страны Ивана Дуке, сообщил пресс-атташе диппредставительства Евгений Наумов.

По его словам, дипведомство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в «разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью», передает РИА «Новости».

Наумов уточнил, что в посольстве не располагают большей информацией, чем представлена в колумбийских СМИ.

Отмечается, что на данный момент подозреваемый не задержан, личность его пока не известна. Официального подтверждения о наличии у него российского гражданства нет.

Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента Колумбии Ивана Дуке и его семью. Издание отмечает, что исполнителями являются израильтянин и россиянин, оба бывшие спецназовцы и опытные снайперы, которые прибыли в страну недавно.