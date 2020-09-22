ВДВ отработали транспортировку десанта в рамках учений «Кавказ-2020»

Подразделения Воздушно-десантных войск России отрабатывают задачи транспортировки отрядов передового десанта на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках стратегических учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие Ульяновского и Камышинского отдельных соединений Воздушно-десантных войск приступили к отработке практических действий в составе подразделений соединения ВДВ «нового типа» на полигоне Капустин Яр. В рамках тактического эпизода десантники отрабатывают десантно- штурмовые действия и беспарашютное десантирование личного состава с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в рамках учений вертолеты армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ выполняют переброску батареи гаубиц Д-30, минометов «Сани», а также автомобилей-багги и УАЗ «Пикап».

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

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