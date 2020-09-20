В США придумали возможный ответ на угрозу «Авангарда»

В ответ на удар по США гиперзвуковым оружием американские подводные лодки могут уничтожить напавшую на Соединенные Штаты страну, пишут американские СМИ.

Издание National Interest задалось вопросом о том, какую угрозу для США представляет гиперзвуковой блок «Авангард».

NI пишет, что «гиперзвук», если «будет полностью реализован и станет ядерным», окажется «техническим и стратегическим вызовом для американской обороны», ведь «ПВО просто может не хватить времени, чтобы найти и отследить» ракету.

«Если американские ядерные пусковые установки, межконтинентальные баллистические ракеты или даже ядерные стратегические бомбардировщики наземного базирования будут выведены из строя или уничтожены, у США все еще останутся варианты, с помощью которых можно нанести ответный удар», – пишет NI.

По мнению издания, противник США все равно окажется под угрозой «полного ядерного уничтожения», поскольку у США есть атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые «в любой момент могут уничтожить целые страны».

Кроме того, военные и промышленность США работают над новыми разработками, которые позволят создать «непрерывную траекторию» гиперзвукового оружия с помощью сетевых технологий, спутниковых датчиков и связи в пределах и за пределами земной атмосферы, говорится в материале.