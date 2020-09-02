СМИ: Коронавирус показал разницу между «медлительным» Западом и «быстрым» Востоком

Пандемия коронавируса стала «проверкой на стресс» для Великобритании, США и ЕС и прояснила разницу между «медлительным» Западом и Востоком, который «быстро и эффективно» отреагировал на трудности, заявила обозреватель The Times Рейчел Сильвестр.

Журналистка привела отрывок из книги «Тревожный звонок» Джона Миклтуэйта и Адриана Вулдриджа, в которой утверждается, что вирус выявил серьезные недостатки в правительствах западных стран и продемонстрировал устойчивость восточных государств, передает ИноТВ.

По мнению авторов, государства по всей Азии «быстро и эффективно» отреагировали на пандемию. Так, на Тайване погибли всего семь человек, в Сингапуре – 27, во Вьетнаме – 34. В Сеуле погибли 23 человека, при этом Лондон потерял почти 7 тыс. человек, а Нью-Йорк – более 23 тыс.

Обозреватель отмечает, что пока британское правительство колебалось, Южная Корея установила будки для тестирования на COVID-19 на улицах столицы. А в то время как американские врачи были вынуждены носить лыжные маски, Южная Корея оснастила больницы надлежащим оборудованием,.

По мнению автора статьи, такое поведение Востока можно объяснить тем, что они еще в 2002 году пострадали от вспышки коронавируса и уже должным образом подготовился к настоящей пандемии. В то время как Запад оказался слишком медлительным и негибким.

«На Западе практически все находится в дефиците. Помощь, которую мы можем получить, приходит с Востока», – заявлял венгерский лидер Виктор Орбан.

Отмечается, что Запад уступает Востоку начиная от инфраструктуры до образования. Пока в Великобритании продолжается спор о том, стоит ли строить третью взлетно-посадочную полосу в Хитроу, Китай планирует возвести 215 новых аэропортов к 2035 году.

«Ориентированный на внешние связи либерализм и открытое к новым идеям творчество были самыми сильными сторонами Запада. Но мы рискуем упустить конкурентное преимущество, которое дают эти ценности», – предупреждает автор статьи.

Журналистка подчеркнула, что «демократические Афины уступили место милитаристской Спарте» после того, как «чума подорвала их институты и ослабила армию», а две великие эпидемии способствовали падению Римской империи.

«Запад пойдет по тому же пути, если не выйдет из спячки. Часы тикают. Время просыпаться», – заключила автор.

Ранее в ЕС пообещали не допустить нового карантина при второй волне коронавируса.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом.