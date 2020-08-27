Представлена новая форма сборной России по футболу

Новый дизайн формы сборной России по футболу официально представлен в четверг, сообщили в пресс-службе компании Adidas, которая является техническим спонсором национальной команды.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС (Российским футбольным союзом), мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Adidas.

В компании отметили, что «мероприятий по случаю презентации домашней формы (сборной России) не будет».

Отметим, что еще в марте в Сети появилось изображение новой формы российской футбольной сборной, в которой команда будет выступать в сезоне 2020/2021.

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