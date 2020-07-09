В Госдуму внесен проект о лишении свободы за пропаганду наркопотребления в Сети

За склонение к употреблению наркотиков посредством интернета предлагается наказывать лишением свободы до десяти лет. Соответствующий законопроект размещен в четверг в электронной базе данных Госдумы.

Документ дополняет вторую часть статьи 230 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком – «с использованием информационно- коммуникационных сетей, включая сеть Интернет», передает ТАСС.

За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Кроме того, согласно документу, любая пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что молодые люди в Москве стали меньше потреблять тяжелых наркотиков, но растет число употребляющих спайсы и синтетические амфетамины.