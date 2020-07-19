Основного фигуранта дела о торговле детьми объявили в розыск

Следователи объявили в розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.

«14 июля был обьявлен в федеральный розыск основной фигурант дела юрист Константин Свитнев. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы). В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск и выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, пояснил, что Свитнев является юристом международного уровня в области репродуктивных технологий и работает в этой области 25 лет. Адвокат отметил, что защита до 20 июля намерена добиться возвращения из подмосковной больницы четырех четырехлетних детей, которые были незаконно изъяты из их жилища, где находились под присмотром близких лиц. «Детей сделали заложниками уголовного дела о торговле детьми», – заявил Трунов.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.