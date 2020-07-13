Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.

Гордон заявил об этом в видео на своем YouTube-канале, однако не сообщил, с чем именно связаны его намерения. По словам украинского журналиста, «небольшой сюрприз» должен привести Соловьева «в чувство», передает «Царьград».

«Настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь. Мало того, мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на два этапа: до того, что он увидит, и после», – заявил Гордон.

Соловьев не раз выступал с жесткой критикой в адрес Гордона. Так, он заявлял, что не стал бы общаться с Гордоном, поскольку тот не является журналистом в традиционном понимании и преследует совершенно другие цели.