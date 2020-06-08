Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла ... Захаровой Марии Владимировне – директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации», – говорится в указе главы государства на портале правовой информации.

В 1998 году Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика», в студенческие годы работала в пресс-центре МИД России на Зубовском бульваре, на последнем курсе проходила практику в посольстве России в Китае.

В 2015 году Захарова назначена директором департамента информации и печати. На этом посту она сменила Александра Лукашевича, получившего назначение постоянным представителем России при ОБСЕ, став первой женщиной в истории ведомства, занявшей эту должность. В этой должности проводит еженедельные брифинги для журналистов, делает официальные заявления и комментарии от имени МИД России.