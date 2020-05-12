Солдат армии Израиля погиб от броска камня в голову на Западном берегу реки Иордан

Военнослужащий Армии Израиля убит в арабской деревне Ябед на севере Самарии, где военные проводили серию арестов. В него бросили камень и попали в голову.

Погибшим оказался 21-летний Амит Бен-Игаль из разведывательного подразделения «Сайерет Голани», сообщил официальный представитель ЦАХАЛа Хидай Зильберман. По его словам, после ареста войска начали выход из деревни, и небольшая группа из примерно 10 арабских подростков начала бросать в них камни, сообщает MiGNews.

Камень был сброшен с крыши одного из трехэтажных домов на окраине села. Бен-Игаль был в шлеме, однако это его не спасло. По палестинцу не удалось открыть огонь – он скрылся на крыше.

Военному оказали первую помощь на месте происшествия, доставили в медицинский центр Рамбам в Хайфе, но врачи констатировали смерть. Бен-Игаль, житель Рамат-Гана, должен был демобилизоваться через месяц.

В доме, с которого сбросили камень, произведены аресты причастных к инциденту.

Сообщается также, что в ходе прочесывания деревни израильскими военными в поисках террориста начались стычки с жителями.