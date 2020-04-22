Навального заподозрили в накрутке голосов для продвижения своего проекта

Для продвижения проекта блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» могут использоваться искусственные накрутки голосов, утверждает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Авторы канала пишут, что проект, «состоящий из популистских предложений, продвигается в виде петиций на нескольких платформах и на специальном сайте 5steps.vote.».

При этом как минимум в двух из этих ресурсов возможно применение «накрутки».

Так, на зарегистрированном в Германии сайте 5steps.vote для подписания петиции «необходимо указать е-mail, регион, пол и возраст», а после заполнения формы «необходимо подтвердить почту простым кликом».

«Никакой идентификации пользователя не производится, а для оставления новой «подписи» необходимо просто сменить е-mail», – отмечают авторы канала.

Кроме того, «все данные обрабатываются на серверах в Германии и могут быть использованы в дальнейшем».

Такая же ситуация «сложилась и в приложении для петиций во «ВКонтакте», где подтверждение проходит через сам аккаунт, что позволяет накрутить голоса через бото-фермы».

При этом ранее сторонница Навального Любовь Соболь заявила, что телеканал RT якобы накручивает просмотры на видеохостинге YouTube.