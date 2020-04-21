Рекорд по выздоровлениям от коронавируса за сутки установлен в Италии

В Италии за сутки от коронавируса выздоровели 2 тыс. 723 пациента, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 183 тыс. 957. Накануне этот показатель составлял 181 тыс. 228 случаев, сообщает РИА «Новости».

Число новых случаев заражения в Италии продолжает сокращаться: за сутки число зараженных снизилось на 528. На сегодняшний день зараженными являются 107 тыс. 709 человек.

Всего от коронавирусной инфекции выздоровели 51 тыс. 600 пациентов. Число летальных исходов за последние сутки составило 534, общее число жертв – 24 тыс. 648.

Накануне сообщалось, что число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек.

Между тем, в мире число зараженных коронавирусом достигло 2,5 млн человек.