В среду синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет 4 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса тепла, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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