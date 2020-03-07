Число переселившихся в Крым граждан Украины за год увеличилось на 17%

В 2019 году Крым принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше значений 2018 года, свидетельствуют предварительные данные миграционной статистики Крымстата.

По данным ведомства, если в 2018 году на полуостров переселились 6 тыс. 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году – 7 тыс. 734 человека. При этом доля мигрировавших граждан Украины составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ, передает ТАСС..

«Число прибывших из стран СНГ – 9674», – сказали в Крымстате.

В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 тыс. 600 человек, то в прошлом году – 3 тыс. 922 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала об уезжающих в Крым украинцах и решении России упростить получение гражданства для миллионов жителей Украины и Белоруссии.