Демонстранты в Кишиневе напали на журналиста из-за русского языка

Участники антиправительственной акции у здания кабмина Молдавии помешали работе корреспондента кишиневского издания «Ньюсмейкер» Николая Пахольницкого, отобрав у него телефон, так как он задал им вопросы на русском языке.

Местные порталы сообщают, что у журналиста вырывали телефон, хотя он говорил с протестующими не только на русском, но и на молдавском и английском языках. Протестующие заявляли ему также, что нет молдавского языка, а есть «только румынский», передает ТАСС.

Участники акции потребовали встречи с премьером Ионом Кику в присутствии представителей «свободной прессы». Они утверждают, что «свободные СМИ» их поддерживают.

Демонстранты пикетируют здание правительства с утра, они требуют отставки кабинета Кику. Акцию приурочили к отмечаемому 2 марта началу приднестровского вооруженного конфликта.

Участники акции скандируют «Мы не уступим», «Долой правительство», «Долой президента Додона». Наряды полиции оцепили здание, впустив в него представителей протестующих. Однако остальные манифестанты также захотели прорваться в здание, также они блокировали движение по центральной магистрали Кишинева. Разбита стеклянная дверь в здание правительства.

Между тем, в конце февраля сообщалось, что за улучшение отношений с Россией выступают около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в НАТО.