В ЛНР рассказали о роли Козака и Ермака в переговорах по Донбассу

«Участие в заседании Козака и Ермака дали стимул для активизации переговорного процесса между Киевом и Донбассом», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя итоги состоявшегося накануне заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Сейчас речь идет о создании в рамках контактной группы по Донбассу консультационного совета, в который должны войти представители обеих сторон. Это попытка организовать более масштабное обсуждение важных политических аспектов примирения», – рассказал Родион Мирошник.

При этом сам механизм работы консультационного совета нуждается в доработке, отметил собеседник. «В работе также должны принять участие представители стран, входящих в «нормандскую четверку», с правом совещательного голоса. И, возможно, к следующему заседанию контактной группы, 25 марта, этот механизм будет создан», – пояснил Мирошник.

«Сейчас можно сказать, что участие в заседании контактной группы высокопоставленных представителей России и Украины в лице Дмитрия Козака и Андрея Ермака дали стимул для активизации процесса. Но говорить о достижении серьезного прогресса преждевременно. Есть договоренности по новым пунктам пропуска на линии соприкосновения и по обмену пленными. Но этот процесс требует времени и тщательного подхода», – констатировал представитель ЛНР.

По его словам, главная проблема переговоров заключается в том, что стороны по-прежнему не доверяют друг другу. «Поэтому любые действия требуют скрупулезной, детальной подготовки и лишь после этого они могут быть реализованы», – заключил Мирошник.

Как сообщалось ранее, в очередном заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об говорится в заявлении МИД Донецкой народной республики (ДНР).

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова также отметила, что сторонам удалось согласовать вопрос формирования новой площадки переговоров, что означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной в соответствии с Минскими соглашениями.

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