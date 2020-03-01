Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W провел длительную разведку у побережья Сирии, где находятся российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Самолет с позывным CLUCK51 вылетел с авиабазы на Крите и более трех часов провел у сирийского побережья. Он выполнял полет на расстоянии около 50-60 км от российских баз, передает «Интерфакс».

Американские самолеты регулярно проводят разведывательные полеты у сирийской авиабазы ВКС России.