Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Больше двух третей украинцев считают Россию страной, которая враждебно настроена по отношению к Украине, показали результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

70,5% опрошенных согласны с тем, что Россия настроена враждебно к Украине. 6%, наоборот, считают, что Россия дружественна к стране. 13,7% придерживаются мнения, что позиция России по отношению к Украине нейтральна, говорится в сообщении на сайте центра.

США считают дружественно настроенной страной 38,3% респондентов, враждебно – 9,1%. Германия, по мнению украинцев (36,9%), настроена к Украине положительно, Белоруссия также занимает дружественную позицию (31,9%). Противоположного мнения, касаемо этих стран, придерживаются 3,8% и 4,4% соответственно.

40,8% опрошенных считают, что Польша занимает по отношению к Украине дружественную позицию, и лишь 5,2% считают, что это не так.

Францию дружественной сочли 27,7% респондентов, враждебной – 3,3%. Другие же страны дружественными считают менее 20% опрошенных.

Опрос проводился с 20 по 27 января и проходил во всех областях Украины (без учета Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса). В опросе приняли участие две тысячи человек старше 18 лет.

Ранее опрос показал, что украинцы считают главными проблемами в стране коррупцию и конфликт в Донбассе.