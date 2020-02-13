На Украине собрались посчитать жителей Крыма и Донбасса со спутника

Украинское правительство рассматривает вопрос о проведении переписи населения в Крыму и в Донбассе при помощи спутника, заявил министр кабмина Дмитрий Дубилет в эфире «Украинского радио».

Он пояснил, что для подсчета количества населения «на оккупированных территориях» планируется проект спутниковой съемки. По его словам, этот проект уже обсуждался с некими представителями ООН.

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным», – приводит слова министра «Интерфакс».

Дубилет подчеркнул, что пока сложно определить, насколько точным будет измерение численности населения при помощи спутников или каких-то других инструментов.

Министр отметил, что подобный проект реализовывали в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властью. По словам Дубилета, в украинском правительстве пока нет консолидированного решения относительно того, как будет происходить перепись. Он выразил надежду, что исследование удастся завершить за 1-2 месяца, а затем можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.

В январе были обнародованы результаты пробной переписи населения на Украине: численность населения сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.