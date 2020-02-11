Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

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11 февраля, вторник | Последнее обновление — 20:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:«Северный поток – 2» попросили освободить от норм газовой директивы на 20 лет
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«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу
Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером
Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимая часть человеческой природы. Подробности...
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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним «Оскар», он же награды киноакадемии США. Ну да. «Оскар» уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...
США готовятся к ядерной войне
Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
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Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
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Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
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