На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Украинские власти сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа, завила Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Вспышка произошла на частном подворье в Николаевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на OIE. Украинские власти отправили сведения о вспышке в международное ведомство 5 декабря.

Украинское министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что в поселке Кандыбино Новоодесского района на частном подворье заразились и умерли 10 домашних птиц. В качестве причины называется вирус гриппа H5N1.

В начале декабря сообщалось, что вЮжной Корее выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы.

До этого вспышку птичьего гриппа фиксировали на юго-западе Японии. 27 ноября птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. В тот же день Россия из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.