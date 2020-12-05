Шнуров решил избавить людей от своего творчества

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу.

«Шнуров, сколько можно гавкать?/Ты же дяденька большой./ Что-то ты и впрямь как шавка./ У тебя ж все хорошо», – написал он в своем Instagram-аккаунте.

В конце стихотворения Шнуров призвал себя хотя бы на месяц избавить окружающих от своего творчества.

В комментариях многие пользователи соцсети попросили артиста не прерывать публикации творчества. Некоторые наоборот поддержали решение Шнурова.

Ранее Шнуров резко отреагировал на инициативу проекта «Трезвая Россия» запретить продавать алкоголь 1 и 2 января.