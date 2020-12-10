Путин поддержал инициативу ввести в УК понятие проступка

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ поддержал инициативу ввести в Уголовный кодекс понятие проступка, которое позволит избавлять граждан от получения судимостей за деяния, не представляющие большой общественной опасности.

Верховный суд 13 октября внес соответствующий законопроект в Госдуму, причем в новой его редакции предлагается распространить этот институт не только на преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые (в УК 84 таких состава, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тыс. лиц).

В новом варианте ВС предложил распространить институт уголовного проступка и на 7 составов преступлений небольшой тяжести против собственности, наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, а также на 29 составов преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (в том числе совершенных предпринимателями), если они совершены впервые, не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп, а виновный возместил ущерб. По первой категории в 2019 году в России были осуждены 44,7 тыс. лиц, за экономические преступления небольшой и средней тяжести в прошлом году судимости получили 744 человека.

На заседании СПЧ обсуждалась тема дальнейшей гуманизации. Руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов сообщил, что ВС России последовательно работает над гуманизацией уголовного законодательства, передает ТАСС.

«Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, сформирован общественный штамп о том, что судебная система носит обвинительный уклон. Но за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое и к таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства», – отметил Одинцов.

Среди них – реализованные в законодательстве инициативы о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введение первоначально административной ответственности перед применением ряда статей УК, введение института судебных штрафов, позволяющих освобождать от уголовной ответственности, и ряд других.

«Никаких установок, кроме как быть объективным и справедливым, российский суд не имеет», – отметил Одинцов, напомнив, что в отношении четверти подсудимых суды прекращают уголовные дела по различным основаниям.

«Деятельность судебной системы направлена скорее на гуманизацию уголовного законодательства, что в свою очередь признали не только отечественные эксперты, но и коллеги из-за рубежа. К примеру, Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы, которую сложно обвинить в какой- то предвзятости или заинтересованности», – сказал представитель ВС.

Ранее в четверг Путин согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно «вешать судимость»: «Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки».