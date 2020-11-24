Рудковская пригрозила СМИ из-за статей о Гном Гномыче

Яна Рудковская сообщила, что вместе с адвокатами Александром Добровинским, Анной Бутыриной и Мариной Дубровской добилась возбуждения уголовного дела против Telegram-канала и авторов журнала StarHit за публикации о ее сыне Александре, которого родители часто называют «Гном Гномычем».

«В мае этого года кто-то решил, что может навредить моей семье, один омерзительный телеграм-канал и наши «друзья» из Стар-Хита, опубликовав статью с заведомо ложной информацией. В ней неизвестный автор сообщил, что у нашего с Женей сына Саши синдром Аспергера. Я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами – Александром Добровинским, Анной Бутыриной и Мариной Дубровской – добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы», – написала Рудковская в своем Instagram.

При это она отметила, что вместе с другом семьи Добровинским работает над тем, чтобы «был принят закон, запрещающий СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей, и закона, по которому каждое СМИ, опубликовавшее или перепечатавшее недостоверную информацию, несло за это ответственность».

Кроме того, Рудковская добавила, что не собирается никому нечего прощать. «Нас ждет очень большое дело. Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!» – отметила она.

Ранее во вторник сообщалось о возбуждении уголовного дела об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

В ноябре СМИ сообщали, что неизвестный вымогал у Рудковской и Плющенко 2 млн рублей. Отмечалось, что злоумышленник угрожал расправиться с их сыном с помощью «черной магии».